Budapešť - Podporu Egyptu v boji proti terorismu vyjádřil český premiér Bohuslav Sobotka při dvoustranné schůzce s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem Sísím. Schůzka, při které se mluvilo také o obchodu, investicích a turistice, se konala ještě před vlastním jednáním šéfů vlád takzvané visegrádské čtyřky (V4; ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko) se severoafrickým hostem v maďarské metropoli.

"Nepochybně potřebujeme Egypt jako stabilní stát, který se dokáže vymanit z bezpečnostních a také hospodářských problémů. Egypt je jedna z mála stabilizovaných zemí v regionu severní Afriky a Blízkého východu, a i z tohoto důvodu je to důležitý partner jak pro Českou republiku, tak pro celou Evropskou unii," řekl Sobotka českým novinářům.

Video: Sobotka jednal se Sísím o terorismu i obchodu a turistice 04.07.2017, 12:21, autor: msk/hbv, zdroj: ČTK/Video

S egyptským prezidentem hovořil také o obchodu a turistice. Sobotka připomněl, že i v současnosti do Egypta jezdí zhruba 120.000 českých turistů ročně. Sísí jej ujistil o silné snaze zajistit bezpečí v hlavních destinacích, aby se návštěvníci z Evropy v příštích letech vrátili. Vyjádřil také zájem o investice z Evropské unie, zemí V4 a Česka.

Sobotka zdůraznil, že větší investice od českých firem vyžadují, aby se Egypt postaral o jejich bezpečnost, a to nejen před možnými teroristickými útoky, ale i z hlediska respektování práva, vymahatelnosti smluv či ochrany exportu.

"Určitě jako Češi máme zájem do Egypta více vyvážet, vzájemný obchod se teď pohybuje okolo 400 milionů (dolarů), tedy potřebujeme větší export. Bavili jsme se také o dodávkách v obranném průmyslu. Česká republika pomohla vyzbrojit egyptskou policii, pomáhá vyzbrojovat armádu a do budoucna zde existuje prostor pro další české firmy," řekl premiér a opět zdůraznil, že je v zájmu České republiky a celé Evropy maximálně pomoci Egyptu při stabilizaci.

Sobotka také požádal šéfa egyptského státu o větší pozornost při ochraně menšin, zejména křesťanských Koptů, kteří se velmi často stávají terčem nenávistných útoků náboženských radikálů i atentátů ze strany teroristů. Sísí ujistil o snaze své vlády ochránit Kopty a další menšiny i prosazovat principy náboženské tolerance.

Zopakoval také Sísímu pozvání k návštěvě Prahy, kde by čeští egyptologové v roce 2019 chtěli uspořádat výstavu artefaktů z Egypta a požádal o maximální podporu ze strany egyptské vlády. "Mohl by to být velmi pěkný a zajímavý společný projekt," dodal.

Šéfové vlád V4 podpořili Sísího v boji proti teroru a migraci

Šéfové vlád zemí visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, dnes v Budapešti ocenili egyptského prezidenta Abdal Fattáha Sísího za boj proti terorismu a nelegální migraci. Na pořad jednání se dostaly i záležitosti obchodu a investic, včetně nabídky účasti expertů ze střední Evropy na stavbě jaderné elektrárny v Egyptě.

"Egypt je pro nás klíčový partner v regionu severní Afriky a Blízkého východu," zdůraznil český premiér Bohuslav Sobotka s tím, že visegrádská čtyřka vyslovila jednoznačnou podporu egyptské vládě v boji proti terorismu, stejně jako uznání za potírání nelegální migrace. "Egypt je země, která dokázala zamezit tomu, aby z jeho pobřeží odplouvaly lodě (s uprchlíky) do Evropy," dodal premiér v narážce na poměry v sousední Libyi. Právě stabilizace Libye je podle Sobotky společným zájmem zemí V4 a Egypta.

"Musíme zabránit šíření terorismu v regionu, nutná jsou společná řešení," zdůraznil i sám Sísí.

"V Egyptě je sedm milionů uprchlíků a Egypt toto velké břímě nese," řekl hostitel schůzky, maďarský premiér Viktor Orbán. "Uznáváme toto úsilí, které slouží bezpečnosti a stabilitě nejen Egyptu, ale i celé Evropy," dodal s připomínkou, že právě Maďarsko na vlastní kůži v létě 2015 okusilo vlnu statisíců uprchlíků, procházejících zemí dál na západ Evropy.

Orbán také zdůraznil zodpovědnost západních zemí za poměry v Libyi a za proud uprchlíků směřujících z Libye přes Středozemní moře do Evropy. "Západ zde zasáhl (proti režimu Muammara Kaddáfího), aniž měl plán konsolidace. Tím jsme přispěli k destabilizaci regionu. Shodli jsme se, že všechny síly je potřeba spojit, abychom dosáhli konsolidace a stabilizace Libye," řekl.

"Za to, co se stalo v Libyi, zodpovídá Evropa. Dnes jen pláčeme nad rozlitým mlékem," prohlásil slovenský premiér Robert Fico. Zdůraznil, že za této situace může Evropské unii pomoci právě Egypt - protože "stabilizuje region, chrání své hranice, stará se o migranty a nedovoluje jim odjet do Evropy". Slováci podle Fica nabízejí Egyptu své služby a zkušenosti při odstraňování min a výbušných nástrah, stejně jako expertní pomoc při stavbě egyptské jaderné elektrárny o čtyřech blocích a o výkonu 1200 megawattů v příštím roce.

Šance pro posílení obchodu a investic vidí i Sobotka v energetice - a to jak v obnovitelných zdrojích, tak v jaderné energetice. Dále v turistice a při modernizaci infrastruktury a vodního hospodářství.

Polská premiérka Beata Szydlová se na společné tiskové konferenci zmínila, že šéfové vlád zemí V4 se před schůzkou s egyptským hostem dohodli "mluvit jedním hlasem" v klíčových záležitostech Evropské unie, včetně reforem, společného trhu či migračních kvót.