Praha - Česká vláda odsuzuje jakékoliv použití chemických zbraní, řekl dnes ČTK a České televizi premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v souvislosti s úterním útokem v syrském Chán Šajchúnu. Uzavření české ambasády v Sýrii nepovažuje za vhodnou reakci na incident. Znamenalo by podle něj pouze to, že bychom méně věděli o tom, co se v Sýrii odehrává.

"Česká vláda jednoznačně odsuzuje jakékoliv použití chemických zbraní. Je to jednoznačné porušení mezinárodního práva a mezinárodní společenství to nemůže nechat jen tak," uvedl Sobotka. Česko podle něj podporuje nezávislé vyšetření události, která si podle některých zdrojů vyžádala nejméně 100 obětí a 400 zraněných.

Video: Pokud Asad použil chemické zbraně, může ČR odvolat velvyslankyni 05.04.2017, 19:30, zdroj: ČTK/EU

Možnost stáhnout českou velvyslankyni v Damašku Evu Filipi dnes v Bruselu zmínil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) pro případ, že by se prokázalo, že za útok v provincii Idlib je odpovědný režim prezidenta Bašára Asada. Oběti podle mluvčí české pobočky mezinárodní organizace Lékaři bez hranic (MSF) Ivety Polochové vykazují známky zásahu nejméně dvěma různými chemickými látkami.

Sobotka však uzavření české ambasády, která jako poslední z velvyslanectví zemí Evropské unie dosud po vypuknutí občanské války stále funguje, za špatnou cestu. "Znamená to, že budeme vědět mnohem méně, co se v Sýrii děje. Naopak ta ambasáda musí dále fungovat," řekl.

Česko podle něj může přispět prostřednictvím humanitární pomoci přímo Syřanům. "Je důležité, aby všechny země, které mají vliv na to, co se děje v Sýrii, to znamená Rusko, Írán, západní státy, USA, udělaly všechno pro to, aby se zabránilo jakémukoliv dalšímu používání chemických zbraní," dodal.

Zaorálek: Pokud Asad použil chemické zbraně, může ČR odvolat velvyslankyni

Brusel - Pokud se prokáže, že za úterní pravděpodobný chemický útok v provincii Idlib je odpovědný režim prezidenta Bašára Asada, byla by podle českého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka na místě "razantní reakce". Šéf české diplomacie to řekl v Bruselu s tím, že v takovém případě by jednou z variant na pořadu dne bylo i stažení české velvyslankyně v Damašku Evy Filipi.

Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která své velvyslanectví v Damašku zachovala i po vypuknutí občanské války.

Český ministr dnes upozornil, že stále není přesně jasné, co se skutečně stalo. "To, co se stalo v Idlibu, je otřesná věc. Je to zločin, na který člověk těžko hledá slova," řekl Zaorálek. Případné použití chemických zbraní podobným způsobem považuje za něco "nepředstavitelného a šíleného".

Zaorálek s novináři hovořil na okraj dnešní rozsáhlé mezinárodní konference o pomoci Sýrii a budoucnosti země. Sedm desítek delegací se do Bruselu sjelo den poté, co si pravděpodobný chemický útok ve městě Chán Šajchún vyžádal podle některých zdrojů nejméně 100 obětí a 400 zraněných.

Syrská opozice tvrdí, že na město útočila buď syrská armáda, nebo Rusko a letadla shodila toxický plyn. Moskva i Sýrie takový útok popírají a uvádějí, že plyn pocházel z exploze chemického skladu rebelů, který bombardovala syrská vládní letadla. Což zase odmítají povstalci.

Kvůli incidentu, který generální tajemník OSN António Guterres označil za válečný zločin, se dnes schází Rada bezpečnosti OSN. Francie, Británie a USA navrhly rezoluci, která údajný útok chemickými zbraněmi odsuzuje.

Zaorálek řekl, že by byl rád, kdyby se rada dokázala shodnout na potřebě zahájit vyšetřování a zjistit, kdo je za útok odpovědný. Požádal české tajné služby, aby případně poskytly informace ze svých vlastních zdrojů a spolupracovaly se zahraničními partnery.