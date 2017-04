Praha - Průměrné zvýšení penze aspoň o 500 korun pro příští rok budou ve vládě prosazovat premiér Bohuslav Sobotka a ministryně práce Michaela Marksová (oba ČSSD). Slíbili to dnes zástupcům seniorských organizací. Požádali je o podporu a tlak na přijetí návrhů sociálních zákonů, které jsou nyní ve Sněmovně. Podle Sobotky bude slibovaný růst důchodů možný jen tehdy, pokud se přijme projednávaná novela se změnou valorizace.

"Pět set korun je náš cíl pro průměrnou valorizaci penzí pro rok 2018. Abychom je mohli dát, je potřeba schválit návrh se změnou valorizace," řekl premiér novinářům po jednání se zástupci seniorských organizací. Dodal, že s návrhem na přidání v průměru aspoň o pětistovku půjde i na jednání s koaličními partnery.

Důchody se nyní zvyšují vždy od ledna o třetinu růstu reálných mezd a o růst cen. Šéf klubu poslanců ČSSD Roman Sklenák ve Sněmovně v projednávané novele o pevné věkové hranici pro odchod do penze navrhl změnit i valorizaci. Nově by se mělo přidávat o polovinu růstu reálných mezd a růst nákladů důchodců. Seniorské organizace to vítají. Změnu doporučila i důchodová komise. Na novém modelu růstu penzí se ale v polovině března nedohodla vládní koalice, lidovci a ANO chtěli o návrhu ještě jednat.

Podle nynějších pravidel by se penze od ledna zvedly asi o 350 až 450 korun. Podle návrhu, který je ve Sněmovně, by to bylo o 450 až 550 korun, upřesnila Marksová. O 500 korun se důchody zvedly už v lednu 2007. V srpnu 1997 dostali důchodci přidáno v průměru 486 korun. V lednu 2008 si přilepšili o 346 korun, o osm měsíců později pak kvůli vysoké inflaci ještě o 470 korun. Loni byl naopak růst malý, a to o 40 korun. Penzisté pak dostali ještě příspěvek 1200 korun.

Podle místopředsedy rady seniorů Milana Taraby se poměr důchodu k průměrné mzdě pohybuje kolem 40 procent. "Před 15 lety to bylo 48 procent. To by mělo být pro lidi, kteří poctivě čtyřicet let pracovali, běžné," řekl na setkání Taraba. Šéf spolku Život 90 Jan Lorman míní, že chybí "strategické rozhodnutí" o tom, jak vysoké by české penze měly být. "Průměrný důchod je jen lehce nad hranicí chudoby. Kdo ale má průměrný důchod?" uvedl Lorman. Podle něj by vláda měla rozhodnout o tom, že se za volební období například poměr penze ke mzdě dostane ze 40 na 50 procent.

Premiér řekl, že výdaje na penze budou jednou z priorit při sestavování rozpočtu pro rok 2018. Návrh rozpočtu má být hotov do konce září, volby budou v říjnu. "Podíl seniorů na populaci vůbec není zanedbatelný. Jsou to i spotřebitelé. Pokud dostanou prostor víc utrácet a platit služby, pomůže to i zaměstnanosti," uvedl Sobotka. Podotkl, že ekonomika roste a výběr důchodového pojištění je rekordní.

Sobotka požádal zástupce seniorských organizací, aby se obrátili na poslance a senátory a vyzvali je k podpoře návrhů. Podle premiéra není chyba autorů, že se některé zásadní normy jako zákon o sociálním bydlení dostávají do Parlamentu až teď. "Není to tak, že ministerstvo práce poslalo zákony na poslední chvíli. Díky obstrukcím pravicové opozice některé návrhy leží ve Sněmovně i šest měsíců," řekla novinářům ministryně práce.

Přípravy některých norem se protáhly ale i kvůli neshodám a sporům v koalici. Týká se to třeba právě zákona o sociálním bydlení, který měl původně platit od letoška. Teprve ho ale začne projednávat dolní komora.

Průměrné částky zvýšení důchodů v jednotlivých letech

Rok částka v Kč srpen 1997 486 červenec 1998 380 srpen 1999 295 prosinec 2000 356 prosinec 2001 495 leden 2003 217 leden 2004 146 leden 2005 416 leden 2006 380 leden 2007 500 leden 2008 346 srpen 2008 470 leden 2009 330 leden 2010 0 leden 2011 371 leden 2012 174 leden 2013 137 leden 2014 45 leden 2015 200 leden 2016 40 leden 2017 308 leden 2018* 500

* návrh ČSSD

Zdroj: valorizace za jednotlivé roky