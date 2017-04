Praha - Do 30. dubna mají kraje Úřadu vlády dodat přesné vyčíslení nákladů na zvýšení platů řidičů v regionech. Před uvolněním 420 milionů Kč, které na pomoc regionům s platy řidičů schválila několik hodin před čtvrteční stávkou vláda, chce premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) také ujištění, že všechny kraje budou moci peníze poslat provozovatelům hromadné dopravy.

Kraje tak mají do konce tohoto měsíce dodat i dodatky ke smlouvám s provozovateli hromadné dopravy a další doklady, které převod umožní. Sobotka to novinářům řekl po dnešní schůzce s šéfkou asociace krajů Janou Vildumetzovou (ANO). Na základě materiálů vyžádaných od krajů pak o formě uvolnění a rozdělení financí rozhodne kabinet, doplnil.

Kraje podle Vildumetzové slib příspěvku vítají, i když peníze mohly přijít dřív. Hejtmani podle ní ale trvají na tom, aby 420 milionů od státu kraje dostaly formou příspěvku na opravu silnic nižších tříd, jak se o tom mluvilo už na začátku roku. "Je to nejjednodušší, systémové, je to spravedlivé. Mohli už jsme to mít vyřešené už 20. února," uvedla.

Vildumetzová novinářům také řekla, že několik krajů nemá stále převod peněz právně ošetřen. Problém, jak se vyrovnat se zákonem o veřejných zakázkách, podle ní přetrvává především v Jihomoravském kraji, kde ve čtvrtek také stávkovalo nejvíc řidičů.

"Právě Jihomoravský kraj má vysoutěženo na jediné kritérium - cenu. Dodatek tam může být uzavřený pouze, pokud peníze poputují ze státního rozpočtu dotací, což není možné, protože nemůžeme ze státního rozpočtu dávat prostředky na soukromé dopravce," uvedla Vildumetzová. Nařízení vlády, kterým vláda loni rozhodla o navýšení mezd řidičů, mají podle ní hejtmani za nešťastné.

O situaci v Jihomoravském kraji jednala Vildumetzová s ministerstvem financí. Podle výkladu, který dostala, by mohlo pomoc potvrzení, že na daňových příjmech za loňský rok dostal Jihomoravský kraj o 550 milionů víc. "Tyto finanční prostředky jsou ze státního rozpočtu a kraj je tak může použít na dopravní obslužnost," uvedla.

Celkem kraje již poslaly nebo se chystají letos na navýšení platů řidičů dát 840 milionů korun. Rozdělení má podle šéfky asociace být spravedlivé, stát by měl zaplatit polovinu, kraje druhou.

S návrhem, aby stát na platy poslal 420 milionů korun, nesouhlasil ve středu vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO), kraje podle něj mají rozpočty o 10,8 miliardy vyšší než loni.

Ministr dopravy za ANO Dan Ťok dříve navrhoval, aby do krajů šly na opravy silnic nižších tříd čtyři miliardy korun, z toho 2,5 miliardy ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 1,5 miliardy z rozpočtové rezervy. Po vleklých sporech s ČSSD kabinet koncem února z rezervy uvolnil půl miliardy. Podle Vildumetzové mohly kraje miliardu navíc vynaložit právě na platy řidičů.