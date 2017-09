Lednice (Břeclavsko) - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce oficiální podklady k výstavě nazvané CS Expo, kterou pro příští rok chystá Brno v areálu veletrhů k oslavám 100 let od vzniku Československa. Výstava má stát kolem 150 milionů korun a Brno doufá, že se kromě něj bude na krytí nákladů podílet český i slovenský stát. Sobotka dnes v Lednici na Břeclavsku na tiskové konferenci po jednání české a slovenské vlády řekl, že vláda s žádným takovým návrhem oficiálně seznámena nebyla. Vedoucí kanceláře brněnského primátora Ondřej Holík však ČTK řekl, že primátor Petr Vokřál (ANO) Sobotkovi odeslal dopis ohledně výstavy 25. srpna.

Akce má zahrnovat aktivity pro všechny věkové kategorie. Má reflektovat historii, uměleckou tvorbu, vědu, vzdělání i zábavu a duchovní rovinu, ale i připomenout osobnosti a události, na které by se nemělo zapomenout. Brno rozhodlo, že na ni dá 50 milionů korun. Zbylých 100 milionů bude žádat od českého a slovenského státu, ale i od Jihomoravského kraje a soukromé sféry.

Podle odhadů Brna by mohl dát český stát 60 milionů korun, Slovensko přes 20 milionů, kraj 15 milionů a zbytek další zdroje, jako soukromá sféra a partneři. "Oficiálně vláda s takovým návrhem seznámena nebyla. Potřebujeme solidní a seriózní materiál, který by vláda dostala na stůl. Pak se k němu můžeme vyjádřit. Nyní je předčasné hovořit o detailech, nejprve budu chtít, aby věc zmapovala příslušná ministerstva," řekl Sobotka.

Holík však ČTK řekl, že primátor Brna Vokřál Sobotku informoval. "Dne 25. srpna odešel oficiální dopis primátora premiérovi, vicepremiérům Pavlovi Bělobrádkovi a Richardu Brabcovi a ministru financí Ivanovi Pilnému. Byli oficiálně osloveni dopisem v projektu," řekl Holík. Podle něj se však Vokřál s věcí obrátí na ministerstva kultury a pro místní rozvoj.

Podle Sobotky připravují akce ke stému výročí vzniku republiky nejen vlády, ale i města, obce a spolky. "Chceme vypracovat společný seznam oslav, abychom zajistili na klíčových akcích důstojné zastoupení. Stejně tak budeme pracovat na tom, aby oslavy měly zahraniční dimenzi. Budou na nich spolupracovat naše ambasády. Zapojíme do toho země, které byly u vzniku Československa," dodal Sobotka.

Slovenský premiér Robert Fico řekl, že rok 2018 bude exkluzivním rokem. "Musíme ho využít na perfektní prezentaci České republiky a Slovenské republiky v zahraničí a na potvrzení kvality našich vztahů. Pokud to nedokážeme, selhali jsme. Je to příležitost, jak pozvat představitele z celého světa," doplnil Fico.

V Brně se už v roce 1928 konala Výstava soudobé kultury, která byla oslavou toho, co Československo dokázalo za deset let jako samostatný stát. Brno bylo tehdy zvoleno jako kompromis mezi Prahou a Bratislavou. Kvůli akci tam tehdy vznikly veletrhy, které proto budou slavit 90 let. Nynější projekt má být po 90 letech od této výstavy znovu jedinou komplexní prezentací a oslavou společných dějin. Má vyvolat diskusi o tom, co bylo, ale i o budoucnosti.