Právě zveřejněno

Praha - O řešení migrační krize, společné evropské obraně nebo o sbližování úrovně mezd v jednotlivých částech Evropské unie budou dnes v Praze jednat český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se svým italským protějškem Paolem Gentilonim. Sobotka o těchto tématech hovořil v posledních týdnech také s rakouským kancléřem Christianem Kernem nebo s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Do Itálie nyní přichází většina uprchlíků mířících do Evropy, protože nejsilnější migrační proud směřuje v lodích od afrických břehů přes Středozemní moře. Vzhledem k velké zátěži, kterou migranti představují, žádala Itálie ostatní evropské země o solidaritu. EU proto před dvěma lety prosadila kvóty na počet uprchlíků, kteří by se mezi jednotlivé členské země měli rozdělit, aby se situace v Itálii a Řecku zlepšila.

Česko kvóty odmítá, ale také další evropské státy převzaly jen malou část z uprchlíků, které by měly podle schváleného systému přijmout. Sobotka opakovaně uvedl, že Česko projevuje solidaritu jiným způsobem: Pomáhá zlepšovat podmínky uprchlíků v zemích, odkud přicházejí, a zasazuje se i o ochranu vnější hranice unie.