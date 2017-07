Budapešť - O migraci i společných projektech ve vědě a výzkumu nebo na železnici dnes na okraj summitu visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, jednali premiéři České republiky a Maďarska Bohuslav Sobotka a Viktor Orbán. Česko a Maďarsko patří spolu s Polskem k zemím, se kterými Evropská komise kvůli jejich neochotě dodržovat kvóty na přerozdělení běženců zahájila správní řízení.

"Česko, Polsko a Maďarsko finalizují vyjádření k postupu Evropské komise, chceme (postup) vzájemně konzultovat, dojde ke koordinaci," řekl českým novinářům po jednání Sobotka. Pokud jde o Slovensko, které nakonec migranty přijalo, tak Sobotka uvedl, že premiér Robert Fico vyjádřil postoji Česka, Maďarska a Polska k této věci politickou podporu.

"Jsme tři země, které odmítají povinné kvóty," zdůraznil Sobotka s tím, že jde i o bezpečnostní rizika plynoucí z migrace. "Velká většina běženců jsou ekonomičtí migranti, proto kvóty nedávají smysl," dodal český premiér.

Sobotka vyjádřil pochopení pro případná rakouská zpřísňující opatření na hranicích s Itálií. Dodal ale, že to nepředstavuje řešení migrační krize. To podle něj bude souviset s přijetím takových kroků v Africe, které znemožní pašování lidí do Evropy. Z tohoto důvodu Sobotka považuje dnešní schůzku V4, které se zúčastnil egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí za důležitou, protože Egyptu se migrační toky zastavit povedlo.