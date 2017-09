Zleva youtubeři Petr Florián alias Pedro, Karel Kovář alias Kovy, blogerka s přezdívkou Shopaholic Nicol Nikola Čechová, youtuberka Gabriela Heclová alias Gebrielle Hecl a Nicole Ehrenbergerová a Lucie Ehrenbergerová z blogu A Cup of Style při setkání s novináři 8. září v Praze po projekci celovečerního dokumentárního filmu o youtuberech, který pod názvem Nejsledovanější natočil režisér Jiří Sádek.

Praha - Nový dokumentární film Nejsledovanější režiséra Jiřího Sádka se snaží na osudech šesti hvězd tuzemského online světa vysvětlit fenomén youtuberů. Film je sleduje po dobu jednoho roku při vytváření krátkých autorských videí na sociálních sítích, ukazuje i jejich rodinné zázemí a problémy provázející jejich činnost. Snímek, který ukazuje také reklamní potenciál hvězd nových médií, uvede distribuční společnost Bontonfilm do českých kin 14. září.

"Myslím, že je to první film, který k youtuberům přistupuje seriózně. Nesnaží se o senzace a snaží se prezentovat ten fenomén pokud možno v tom pravém světle. Vznikla spousta dokumentů, jejichž jediným účelem bylo youtubery zesměšnit. Vybrali si jen některé, kteří jsou špatní. Dokument Nejlepší je jiný v přístupu. Snaží se o objektivitu a není tam žádná senzacechtivost," řekl ČTK Karel Kovář, který na YouTube vystupuje jako Kovy.

Přední české youtubery - Kovyho, Pedra, Shopaholic Nicol, Gabrielle Hecl a sesterskou dvojici A Cup of Style ukazují tvůrci v jejich civilním životě i na letošním brněnském Utuberingu na hlavním pódiu před tisíci diváků.

Youtubeři z filmu mají dohromady 1,6 milionu odběratelů svých příspěvků. "Každá generace měla své idoly, které jejich rodiče nechápali. Nejsledovanější je komunikačním kanálem mezi televizní a internetovou generací," podotkl producent filmu Jindřich Trčka.

Podle režiséra Sádka jsou youtubeři normální lidé, kteří se stali hvězdami bez napojení na klasický showbyznys. "Stali se hrdiny našich dětí a my si toho ani nevšimli, protože jde o tak nový fenomén, že je složité ho uchopit z jakékoliv strany - jak o nich psát v novinách, kolik berou peněz, je pro děti škodlivé nebo prospěšné sledovat youtubery, má to nějakou budoucnost? Proto jsme se do toho tématu pustili," uvedl režisér, který debutoval snímkem Polednice s Aňou Geislerovou v hlavní roli.

Z údajů české pobočky Googlu vyplývá, že zájem Čechů o sledování videí na YouTube vzrostl letos meziročně o 35 procent. K tomu, aby mohl uživatel za svá videa na YouTube dostávat peníze za umístěnou reklamu v rámci partnerského programu, musí jeho kanál získat alespoň 10.000 zhlédnutí videí. Úspěšní youtubeři si mohou měsíčně vydělat desítky tisíc korun.

Popularitu YouTube podtrhují akce pořádané pro fanoušky. Letos se za účasti nejoblíbenějších českých youtuberů uskutečnil třetí ročník festivalu Utubering. V Praze a Brně jej navštívilo přes 20.000 lidí.