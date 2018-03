Praha - Nově napadený či rozbředlý sníh, mlhy a namrzající silnice dnes na některých místech republiky komplikovaly dopravu. Silničáři vyzývají řidiče k maximální opatrnosti. Policisté řešili od rána několik nehod, které se zatím obešly bez vážnějších následků. Sněžení má podle meteorologů během dne přecházet v déšť nebo přeháňky, místy mrznoucí, ve vyšších polohách může připadnout další sníh. Teploty se mají pohybovat od plus pěti do devíti stupňů Celsia, na horách kolem dvou.

Silničáři v 07:00 otevřeli pro nákladní vozy nad 3,5 tuny silnici 10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska, která byla kvůli sněžení od úterního večera pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavřená. V Libereckém kraji napadlo do rána až pět centimetrů sněhu, hlavně v horách. Hlavní tahy jsou většinou holé a mokré, místy mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd, hlavně v horách, kde se nesolí, je na komunikacích ujetá vrstva nového sněhu. V nižších polohách, především na Turnovsku, se objevuje mrholení, které může namrzat.

Také motoristé v Ústeckém kraji musí počítat s novým sněhem. Hlavní silniční tahy jsou sjízdné, opatrnost je třeba na silnicích nižších tříd. Dálnice D7 a D8 a silnice první třídy jsou po chemickém ošetření většinou mokré. Na komunikacích nižších tříd leží zbytky rozbředlého sněhu. V kraji podle policejní databáze přibývá nehod. Například na silnici I/13 u Mostu se srazilo osobní auto s nákladním. Havárie se obešla bez zranění, policie ale upozorňuje na velmi silný provoz.

V Královéhradeckém kraji leží na silnicích rozbředlý sníh. V Orlických horách silný vítr dělá na cestách sněhové jazyky a závěje. V Pardubickém kraji byly ráno některé oblasti sjízdné s opatrností. Na Svitavsku se na silnicích mohou tvořit zmrazky a náledí. V Železných horách je nová ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Na Pardubicku je na komunikacích místy rozbředlý sníh. Mlha se místy vyskytuje v okolí Lanškrouna a Litomyšle.

V Beskydech a na Bruntálsku leží na silnicích po nočním sněžení kašovité zbytky sněhu. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Řidiči musí být ale opatrní i ve vyšších polohách Opavska, kde zůstává na cestách ujetá vrstva sněhu. V ostatních regionech Moravskoslezského kraje, na Ostravsku, Karvinsku a Novojičínsku, jsou komunikace sjízdné bez omezení.

Na severu Olomouckého kraje leží po sněhových přeháňkách stále zbytky rozbředlého sněhu. Týká se to především silnic druhé a třetí třídy na Šumpersku, na ujetou sněhovou vrstvu krytou posypem mohou řidiči narazit ve vyšších polohách také na Jesenicku. Silničáři upozorňují, že viditelnost v této části kraje dnes místy komplikuje mlha. V regionu mrholí, na Červenohorském sedle je mlha.

I ve Zlínském kraji ráno místy komplikovaly dopravu mlhy. Vyskytují se především na Vsetínsku a Uherskohradišťsku, ve vyšších polohách navíc mohou být mrznoucí.

Hlavní tahy na Vysočině jsou po chemickém ošetření mokré. Na silnicích nižších tříd, které se nesolí, leží podle silničářů ujetá vrstva sněhu krytá posypem. V noci silnice namrzaly, ráno byly místy mlhy. "Zvečera vyjíždělo asi 65 sypačů a ráno 97," řekl dispečer krajských silničářů Aleš Hubený.

Silnice namrzaly dnes ráno také v Jihomoravském kraji. Řidiči by proto měli dbát na zvýšenou opatrnost, přestože jsou komunikace po chemickém ošetření. V některých úsecích mohou být zbytky sněhu, místy se objevuje mlha. Dálnice jsou sjízdné bez omezení. Zvýšenou opatrnost vyžadují silnice první třídy na Hodonínsku, Břeclavsku, Blanensku a Znojemsku. Na Blanensku, v Brně a okolí, na Vyškovsku a Znojemsku je místy mlha.

V Karlovarském kraji napadlo v noci na dnešek několik centimetrů sněhu. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. U střelnice na silnici 6 z Karlových Varů na Prahu havarovalo ráno nákladní auto, je ale mimo vozovku. Na silnicích v celém kraji leží zbytky rozbředlého sněhu. Na Karlovarsku je navíc dohlednost snížena vlivem srážek.

Jihomoravský kraj



Namrzání silnic hrozí dnes ráno v Jihomoravském kraji. Řidiči by proto měli dbát na zvýšenou opatrnost, přestože jsou komunikace po chemickém ošetření. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic. V některých úsecích mohou být zbytky sněhu. Místy se objevuje mlha.

Teploty se na jižní Moravě pohybují od minus tří do jednoho stupně Celsia. Dálnice jsou sjízdné bez omezení. Zvýšenou opatrnost vyžadují silnice I. třídy na Hodonínsku, Břeclavsku, Blanensku a Znojemsku.

Ve všech okresech i v Brně je potřeba dávat pozor na silnicích nižších tříd. Na Břeclavsku a Hodonínsku hrozí namrzání vozovky. V oblasti Bílých Karpat může být v obou okresech zbytek ujetého sněhu. Vyskytovat se může i na méně využívaných úsecích na Blanensku a Znojemsku.

Na celém území Jihomoravského kraje fouká slabý vítr. Na Blanensku, v Brně, na Brněnsku, Vyškovsku a Znojemsku se místy objevuje mlha.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji napadlo v noci na středu několik centimetrů nového sněhu. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, v dopravě zatím nejsou větší problémy. U střelnice na silnici 6 z Karlových Varů na Prahu havarovalo ráno nákladní auto, je ale mimo vozovku, informoval server Dopravniinfo.cz.

Na silnicích v celém kraji leží zbytky rozbředlého sněhu. Na Karlovarsku je navíc dohlednost snížena vlivem srážek. V průběhu dne by podle předpovědi meteorologů mělo občasné sněžení v nižších polohách přecházet ve smíšené nebo dešťové srážky, místy i mrznoucí.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji leží na silnicích rozbředlý sníh. V Orlických horách silný vítr dělá na cestách sněhové jazyky a závěje. V noci na dnešek v kraji sněžilo. Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly kolem nuly, na horách bylo kolem minus tří stupňů Celsia. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů.

Přes den by mělo být v kraji oblačno až zataženo, ojediněle se se sněžením, které bude přecházet v déšť. Na horách má sněžit. Teploty by se měly pohybovat od čtyř do sedmi stupňů, na horách má být kolem plus dvou.

Liberecký kraj

Silničáři dnes v 07:00 otevřeli pro nákladní vozy nad 3,5 tuny silnici 10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska. Kvůli sněžení byla od úterních 19:30 pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavřená. Silnice je holá a mokrá, místy mohou být zbytky rozbředlého sněhu. ČTK o tom informoval Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má komunikace v Libereckém kraji na starosti.

V Libereckém kraji napadlo do rána až pět centimetrů sněhu, hlavně v horských oblastech. Komunikace jsou sjízdné, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost. Hlavní tahy jsou většinou holé a mokré, místy mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd, hlavně v horách, kde se nesolí, je na komunikacích ujetá vrstva nového sněhu. V nižších polohách, hlavně na Turnovsku se objevuje mrholení, které může namrzat.

Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybují kolem minus dvou až minus tří stupňů, místy jsou mlhy, které mohou namrzat. Většinou je zataženo a místy se objevují sněhové přeháňky. Podle meteorologů bude v průběhu dne sněžení přecházet v déšť i ve vyšších polohách a teploty přes den se vyšplhají až k sedmi stupňům. Večer by od západu mělo částečně oblačnosti ubývat a srážky ustávat.

Moravskoslezský kraj

V Beskydech a na Bruntálsku leží na silnicích po nočním sněžení kašovité zbytky sněhu. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Řidiči musí být ale opatrní i ve vyšších polohách Opavska, kde zůstává na cestách ujetá vrstva sněhu. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

V ostatních regionech Moravskoslezského kraje, na Ostravsku, Karvinsku a Novojičínsku, jsou komunikace sjízdné bez omezení.

Olomoucký kraj

Na severu Olomouckého kraje leží po sněhových přeháňkách stále zbytky rozbředlého sněhu. Týká se to především silnic druhých a třetích tříd Šumperska, na ujetou sněhovou vrstvu krytou posypem mohou řidiči narazit ve vyšších polohách také na Jesenicku. Správci cest upozorňují, že viditelnost v této části kraje dnes místy komplikuje souvislá mlha.

Zbytky rozbředlého sněhu kryté posypem hlásí silničáři na všech vedlejších cestách Šumperska, naopak hlavní tahy jsou již holé a mokré po chemickém posypu. Podle správců cest v regionu nyní mrholí, na Červenohorském sedle je souvislá mlha. Silnice Jesenicka jsou holé a mokré a to i vedlejší vozovky, opatrnost na místě je na inertních cestách od vyšších poloh.

Silnice v ostatních částech Olomouckého kraje jsou holé, ve vyšších polohách přesto silničáři nabádají ke zvýšené opatrnosti. I na Olomoucku či Prostějovsku může viditelnost komplikovat mlha.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji jsou ráno některé oblasti sjízdné s opatrností. Na Svitavsku se na silnicích mohou tvořit zmrazky a náledí. V Železných horách je nová ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Na Pardubicku je na komunikacích místy rozbředlý sníh. Vyplývá to z údajů krajských cestářů.

Na území kraje fouká slabý vítr a je zataženo. Teploty se pohybují od minus dvou do tří stupňů Celsia. Mlha se místy vyskytuje v regionu Lanškrouna a Litomyšle.

Ústecký kraj

Dopravu v Ústeckém kraji komplikuje nový sníh. Hlavní silniční tahy jsou sjízdné, opatrní by řidiči měli být na silnicích nižších tříd, vyplývá z informací silničářů. Přibývá také nehod.

Dálnice D7 a D8 a silnice prvních tříd jsou po chemickém ošetření většinou mokré. Na komunikacích nižších tříd leží zbytky rozbředlého sněhu a silničáři nabádají k opatrnosti.

V kraji podle policejní databáze přibývá i nehod. Na silnici I/13 u Mostu se srazilo osobní auto s nákladním. Havárie se obešla bez zranění, policie ale upozorňuje na velmi silný provoz. V Litvínově se střetl autobus s osobním autem, ani při této kolizi nebyl nikdo zraněn. Na silnici 608 u obce Přestavlky na Litoměřicku se srazilo nákladní auto s osobním. To skončilo mimo silnici, na místo míří záchranáři.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji převážně zataženo, místy ještě s občasným sněžením, postupně v polohách pod 600 metrů déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na tři až sedm, na horách na nulu až tři stupně Celsia.

Kraj Vysočina

Hlavní tahy na Vysočině jsou po chemickém ošetření mokré. Na silnicích nižších tříd, které se nesolí, leží podle silničářů ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

V noci silnice namrzaly. Teploty klesaly k minus dvěma stupňům Celsia. Poránu jsou místy mlhy. "Z večera vyjíždělo asi 65 sypačů a ráno 97," řekl dispečer krajských silničářů Aleš Hubený.

Nejvyšší odpolední teploty budou podle meteorologů tři až šest stupňů Celsia. Bude zataženo až oblačno. V polohách nad 600 metrů může sněžit. Pod touto hranicí mohou být srážky smíšené, ojediněle i mrznoucí.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno místy komplikují mlhy. Vyskytují se především na Vsetínsku a Uherskohradišťsku, ve vyšších polohách navíc mohou být mrznoucí. Vozovky v regionu jsou převážně holé, mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V regionu platí výstraha meteorologů před tvorbou náledí.

V kraji je zataženo, na Zlínsku oblačno až polojasno. Místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus jednoho do plus čtyř stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout osmi stupňů Celsia. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm, ve vyšších polohách se může vyskytnout sněžení. Postupně bude srážek i oblačnosti ubývat.