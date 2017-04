Praha - Sníh a vítr komplikuje i dnes dopravu především na severu Moravy. Řada silnic byla kvůli sněhovým bariérám zcela uzavřená, na dalších průjezd komplikují uvízlé kamiony a auta s letními pneumatikami. Nejhorší situace je na Bruntálsku, kde vytrvale sněžilo celou středu i dnes ráno. Napadl místy i metr sněhu. Problémy měli v kopcích také řidiči na Šumpersku a Jesenicku. Sněžit ale přestalo.

Na Bruntálsku, Opavsku a v okolí Bílovce na Novojičínsku bylo uzavřeno několik silnic. Vznikají na nich sněhové jazyky, závěje a místy až metrové bariéry. Kromě sněhu situaci zkomplikoval i silný vítr. "Vznikaly až metrové bariéry těžkého sněhu, které se naše technika snaží odstranit," řekla ČTK mluvčí moravskoslezských silničářů Simona Součková. Nasazeny budou sněhové frézy.

Hasiči od středečního rána vyjížděli kvůli sněžení a větru 135krát, vyprošťovali uvízlé autobusy i sypače. V noci na dnešek pak cestujícím poskytovali i střechu nad hlavou či teplé nápoje. "Na Bruntálsku již nesněží, ale tvoří se zde opět kolony kamionů, protože na mnoha silnicích vzniká náledí," řekl ČTK ráno mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Podobná situace byla i na Opavsku v okolí Vítkova. "V okolí Svatoňovic, Těchanovic, Budišova nad Budišovkou a Melče uvízlo několik sypačů, které však byly s výjimkou jednoho uvolněny a pokračují v činnosti," uvedl náměstek ředitele silničářů Milan Novák. Na Novojičínsku je nejhorší situace u Bílovce. Na zbývajícím území Moravskoslezského kraje jsou silnice sjízdné, pro kamiony je uzavřena silnice I/56 Ostravice. Do míst západně od Opavy a do Jeseníků by řidiči měli vyrazit jen se zimní výbavou.

Na Šumpersku a Jesenicku, kde od úterního večera hustě sněžilo, se dnes situace zklidnila. Červenohorské sedlo i ostatní tahy na severu Olomouckého kraje jsou již průjezdné, místy ale musejí dbát řidiči na zvýšenou opatrnost, řekli dnes ČTK dispečeři jesenické a šumperské správy silnic. V regionu už přestalo sněžit, přeháňky jsou místy pouze v horských oblastech.

Řidiči by ale měli být opatrní na silnicích po celém Česku. Platí to pro například pro krkonošskou silnici do Horní Malé Úpy, na hřebenech Krkonoš napadlo od úterý až 20 centimetrů sněhu. Sníh leží také na silnicích na Orlickoústecku, zvlášť opatrní by měli být řidiči v oblasti Lanškrouna, Žamberka a Králík, kde v noci sněžilo. Vrstva ujetého sněhu je i na vozovkách v horských oblastech Vsetínska. V Jihomoravském kraji kvůli silnému větru hasiči odstraňují ze silnic popadané stromy a větve.

Výstraha meteorologů před silným větrem a tvorbou sněhových jazyků trvá v krajích Jihomoravský, Vysočina, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický a Zlínský do dnešních 16:00.

Sníh uprostřed dubna zkomplikoval ve středu život motoristům v řadě zemí Střední Evropy a Balkánu. Sníh padal třeba v horských oblastech Slovenska.

Královéhradecký kraj

Na krkonošské silnici do Horní Malé Úpy podle silničářů hrozí sněhové jazyky. Řidiči by při jízdě do hřebenových partií hor měli být opatrní. Ostatní silnice v hradeckém kraji byly ráno sjízdné bez omezení. Teplota na Sněžce dnes ráno klesla na minus deset stupňů Celsia, v nižších polohách se teploty pohybovaly kolem nuly. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů v kraji.

Dnes by mělo být v kraji oblačno až zataženo, na horách by se ojediněle mohly objevit sněhové přeháňky. Teploty by se měly pohybovat od pěti do osmi stupňů Celsia, na horách má být kolem minus tří stupňů.

Návrat sněžení donutil silničáře v úterý namontovat opět zimní výbavu. Například v hřebenových partiích Krkonoš od úterý napadlo až 20 centimetrů sněhu. V hradeckém kraji stála zimní údržba do konce března zhruba 174 milionů korun, což bylo asi o 20 milionů více než v sezoně 2015/2016.

Moravskoslezský kraj

Dopravní situace na Bruntálsku, Opavsku částečně na Novojičínsku se dnes dopoledne pozvolna uklidnila. Silničářům se daří obnovovat provoz na silnicích, které byly kvůli sněhovým závějím a bariérám uzavřeny. Hlavní tahy spojující Bruntálsko s Olomoucí a Opavou jsou už v provozu. Na Bruntálsku zůstávají jen dva neprůjezdné úseky. Problémy ale začalo dělat náledí, řidiči proto musejí být stále velmi opatrní, řekla ČTK mluvčí bruntálské policie Pavla Jiroušková. Dodala, že na Opavsku jsou už všechny silnice průjezdné.

Intenzivní sněžení na Bruntálsku ustalo nad ránem. Do té doby napadl od úterního večera místy více než metr sněhu. Ustal i vítr, který situaci komplikoval vytvářením závějí, bariér a sněhových jazyků. "V současné době máme uzavřený úsek mezi obcí Dvorce a hranicemi s Olomouckým krajem. Auta neprojedou ani mezi Rudnou pod Pradědem a Světlou Horou," uvedla Jiroušková.

Výrazně se situace zlepšila na Opavsku. Především v okolí Vítkova bylo ještě ráno uzavřeno několik úseků silnic. "Nyní je podle našich informací celé Opavsku sjízdné. Na většině míst ale stále se zvýšenou opatrností," uvedla Jiroušková.

Sněhové závěje komplikovaly ráno i železniční dopravu na méně významných tratích. Nyní vlaky nejezdí už jen na trati Vítkov - Budišov nad Budišovkou. Tam se dlouho vinou uzavřené silnice nedařilo nasadit náhradní autobusovou dopravu. Otevřením souběžné silnice se to už podařilo.

Na zbývajícím území kraje jsou silnice sjízdné, zatím zůstává pro kamiony uzavřena silice I/56 v úseku Ostravice - Bílá. Do míst západně od Opavy a do Jeseníků by řidiči měli vyrazit jen se zimní výbavou.

Olomoucký kraj

Situace v oblasti Šumperska i Jesenicka, kterou od úterního večera zasáhlo husté sněžení, se zklidnila. Červenohorské sedlo i ostatní tahy na severu Olomouckého kraje jsou již průjezdné, místy ale musejí dbát řidiči na zvýšenou opatrnost, řekli dnes ČTK dispečeři jesenické a šumperské správy silnic. V regionu už přestalo sněžit, přeháňky jsou místy pouze v horských oblastech.

Na Jesenicku husté sněžení ustalo ve středu kolem 20:00, silničářům to tak umožnilo přes noc tahy protáhnout. "Situace už se zklidnila, nikde nic nestojí, vše je průjezdné. Pouze ve vyšších polohách drobně sněží a tvoří se sněhová kaše. Přestalo však již foukat," uvedl dispečer jesenické správy silnic. Na Červenohorském sedle podle něj zůstaly stát čtyři kamiony, které jsou zahrnuty sněhem. "Během dne je bude nakladač čistit, aby se dostaly ven," doplnil dispečer.

Podobná situace je také na Šumpersku, i tam se podle správců silnic nedá dnešní situace se středou vůbec srovnávat. "Ve středu večer přestalo sněžit, v horských oblastech byly pouze sněhové přeháňky. V noci jsme na kritická místa nasadili frézy a šípové pluhy. Místy ještě zafukuje a tvoří se tak sněhové jazyky, budeme tam obnovovat plužení," řekl ČTK cestmistr šumperské správy silnic.

Tah přes Červenohorské sedlo, hlavní spojnici mezi Šumperkem a Jeseníkem, se podle něj podařilo zprůjezdnit z šumperské strany od půlnoci. "Na Šumpersku jsou nyní v nižších polohách silnice holé a suché nebo vlhké, v horských oblastech jako je Červenohorské sedlo, Ramzová, Skřítek a Vidly leží zbytky sněhové kaše a sjízdnost je tam tak se zvýšenou opatrností," dodal.

Sjízdnost by měla být bez problémů i v ostatních částech Olomouckého kraje. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic je pouze dopoledne dočasně uzavřena silnice mezi Dvorcemi na Bruntálsku a Moravským Berounem na Olomoucku, kde se odklízí sníh.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech na Orlickoústecku leží na silnicích nový sníh. Řidiči by dnes měli jet opatrně zvláště v oblasti Lanškrouna, Žamberka a Králík. V noci sněžilo, v terénu je desítka vozů zimní údržby, řekl ČTK provozní náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Marian Cvrkal.

"Na silnici I/11 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody je ujetá vrstva sněhu krytá pískem a drtí. Pro nákladní dopravu tam doporučujeme sněhové řetězy, kvůli větru se tam tvoří sněhové jazyky," uvedl Cvrkal.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo až oblačno. Teploty se pohybovaly mezi minus třemi a plus jedním stupněm.

Zlínský kraj

Silnice druhé a třetí třídy v horských oblastech Vsetínska pokrývá vrstva ujetého sněhu. Je to posypané, ale na letních gumách to není nic příjemného, řekl dnes ČTK jednatel Správy a údržby silnic Valašska Jaromír Kořistka. Ostatní cesty v regionu jsou převážně holé a mokré, některé jsou ošetřené chemicky.

Podle Kořistky by řidiči mohli mít potíže například na Dušné, Pustevnách, Soláni či na Beskydu. Teplota se ráno pohybovala od nuly do minus čtyř stupňů Celsia. "Měli jsme venku čtyři sypače, namrzaly i silnice v nižších polohách," uvedl Kořistka. Na Vsetínsku padaly v noci sněhové přeháňky, ráno se začala situace uklidňovat. Sněhu na horách Vsetínska od úterý, kdy se vrátilo do regionu zimní počasí, napadlo do 20 centimetrů.

Dnes by měly být přeháňky již jen ojedinělé, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty podle meteorologů nepřekročí šest stupňů Celsia. V noci na pátek však teplota klesne až na minus čtyři stupně, v údolích místy až na minus šest stupňů. V pátek a v sobotu však předpověď na odpoledne slibuje oteplení až na plus jedenáct stupňů Celsia.