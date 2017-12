Praha - Sněžení komplikuje sjízdnost na silnicích v celém Plzeňském kraji. Silničáři jsou od noci v terénu. U Kdyně je obtížně sjízdná silnice pro těžké vozy. Dopravu v Jihočeském a Středočeském kraji může po ránu mnohde komplikovat sněžení. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Dopravu ve Zlínském kraji ráno komplikoval silný, místy až nárazový vítr. Dohlednost na silnicích je snížená kvůli dešti.

Jihočeský kraj

Dopravu může dnes na mnoha místech komplikovat sněžení. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na vozovkách často leží vrstva čerstvého nebo rozbředlého sněhu. Vyplývá to z dat dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Sněžit začalo na většině místech v noci na dnešek. Řidiči musejí počítat s tím, že stále sněží například na Českobudějovicku, Českokrumlovsku a Prachaticku. Provoz na dálnici D3 na Táborsku může zhoršit mlha.

Teploty v kraji se po ránu pohybovaly kolem nuly. Podle předpovědi meteorologů bude dnes zataženo, občas sněžit a v nižších polohách lze očekávat srážky smíšené s deštěm.

Karlovarský kraj

Silnice pokryl v noci na dnešek mokrý sníh. Postupně odtává, ale řidiči by se měli připravit na jízdu v rozbředlém sněhu. Na horách mohou silnice i namrzat, upozorňují řidiče silničáři.

Přestože hlavní tahy jsou chemicky ošetřené, kvůli sněžení na silnicích rozbředlý sníh zůstává. Vyjeté koleje jsou nejen na silnicích nižších tříd, ale místy i na dálnici D6.

V kraji se v noci na dnešek ochladilo a teplota ráno byla okolo nuly nebo lehce pod bodem mrazu. Meteorologové vydali varování před vznikem ledovky, které platí až do 9:00.

Královéhradecký kraj

Silnice byly dnes ráno většinou mokré a sjízdné bez omezení. Jen v Orlických horách foukal silný vítr a v nejvyšších oblastech v okolí Šerlichu komplikovala jízdu slabá vrstva ujetého zledovatělého sněhu s nerovnostmi krytá posypem. V těchto místech byly silnice sjízdné s maximální opatrností. Vyplynulo to z dnešního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Dnes ráno bylo na území kraje od plus tří stupňů Celsia až po sedm stupňů Celsia. Většinou bylo zataženo, místy pršelo a v nejvyšších oblastech Krkonoš sněžilo. Ve východní části kraje na Rychnovsku vál silný vítr. Podle meteorologů se bude dnes postupně ochlazovat a déšť by měl i v nižších polohách přecházet ve sněžení.

Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi plus třemi a plus šesti stupni Celsia a v 1000 metrech na horách zpočátku kolem nuly stupňů Celsia, během dne by se mělo ochlazovat. Na hřebenech Krkonoš by měl vítr dosahovat v nárazech místy až 70 kilometrů v hodině. Postupně by měl slábnout.

Plzeňský kraj

Sněžení nebo srážky deště se sněhem od noci komplikují sjízdnost silnic kraji. Řidiči musejí počítat se zhoršenou viditelností a s vrstvou rozbředlého sněhu na vozovkách. V Kdyni a Brnířově na Domažlicku je silnice první třídy v délce asi 3,5 kilometru nesjízdná pro těžká vozidla, uvedlo dnes ráno Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžení zasáhlo celý kraj, například na Klatovsku a na Šumavě jsou silničáři v terénu zhruba od 2:00. Většina silnic v kraji, včetně dálnice D5, je ale holá nebo se zbytky posoleného rozježděného sněhu. Na 127. kilometru dálnice ve směru z Rozvadova na Prahu havarovalo nákladní auto a na dálnici je neprůjezdný jeden pruh.

Teploty v regionu se drží většinou mezi minus jedním a plus jedním stupněm Celsia.

Středočeský kraj

Silnice jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. V kraji místy prší nebo padá déšť se sněhem, někde snižuje viditelnost mlha. Vzhledem k teplotám pod nulou tak mohou vozovky namrzat, vyplývá z webu Ředitelství silnic a dálnic. Brzy ráno byla na několika úsecích vrstva nového sněhu.

Rozbředlá vrstva sněhu byla hlášena z dálnice D5, většinou se tento problém ale týká spíše silnic nižších tříd. Horší situace je v jižní a západní části regionu.

Na většině území kraje je dnes ráno zataženo, teploty se pohybují od minus dvou do plus pěti stupňů Celsia. Na řadě míst fouká slabý vítr.

Ústecký kraj

Silnice jsou dnes sjízdné bez omezení, ve vyšších polohách se zvýšenou opatrností. V nížinách prší, na horách jsou místy sněhové přeháňky, vyplývá z údajů silničářů.

Dálnice D7 a D8 a silnice prvních tříd jsou holé a mokré, sjízdné bez potíží. Silnice nižších tříd především v Krušných horách jsou po chemickém ošetření mokré a sjízdné bez omezení. Totéž platí i o silnici I/9 na Děčínsku, kde mívají v zimě potíže kamiony. I ta je sjízdná. Dopravu v Palackého ulici v Chomutově komplikuje podle policejního webu nehoda tří osobních aut, obešla se bez zranění.

Nadále uzavřené zůstávají silnice z Loučné pod Klínovcem do Výsluní na Chomutovsku a také místní silnice o přehrady Fláje na Mostecku. Jde o opatření platné téměř každou zimu.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji převážně zataženo, na většině území déšť se sněhem, v polohách nad 700 metrů sněžení. Postupně bude sněžit ve všech polohách. Nejvyšší teploty vystoupí na dva až pět stupňů, na horách na minus jeden až plus dva stupně Celsia. Přes den se bude ochlazovat. Ráno se podle meteorologů může ojediněle tvořit náledí nebo ledovka.

Kraj Vysočina

Jen při jízdě po silnicích na Třebíčsku je třeba zvýšené opatrnosti, upozorňuje Ředitelství silnic a dálnic. Silnice v ostatních částech Kraje Vysočina jsou sjízdné bez omezení. Na většině území prší, na západě padá déšť se sněhem a je místy mlha. Podle dispečera krajských silničářů vyjížděly sypače nad ránem pouze na Pelhřimovsko.

"Silnice na Vysočině jsou mokré, až do páté hodiny bylo všude nad nulou, po páté posílal Pelhřimov ven čtyři auta. Něco se jim nezdálo. Zřejmě se sem od západu něco žene," řekl dispečer.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo. Od západu budou postupně dešťové přeháňky přecházet ve sněžení. Odpoledne a večer už by měly být přeháňky jen ojedinělé. Nejvyšší denní teploty se dostanou až pět stupňů nad nulu. V jihovýchodní částí kraje bude vítr o rychlosti 18 až 32 kilometrů za hodinu, v nárazech může dosahovat až 54 kilometrů. Na severozápadě bude vítr mírnější, do 25 kilometrů za hodinu.

Zlínský kraj

Dopravu dnes ráno komplikuje silný, místy až nárazový vítr. Dohlednost na silnicích je navíc snížená kvůli dešti, řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podle ČHMÚ vítr může dosahovat rychlosti přesahující 50 kilometrů za hodinu.

Silnice v regionu jsou převážně holé a mokré. V kraji je polojasno až zataženo, teplota se ráno pohybovala od plus jednoho do plus osmi stupňů Celsia. Odpolední maxima by se podle meteorologů měly pohybovat kolem sedmi stupňů. Na většině území kraje bude pršet, ve vyšších polohách může déšť přecházet ve sněžení. Vítr dnes bude postupně slábnout.