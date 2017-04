Praha - Sněmovní mandátový a imunitní výbor se dnes bude zabývat nesouladem mezi údaji, které ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš napsal do oznámení o příjmech, a těmi, které zveřejnil v prověrce svých příjmů. Výbor nemá možnost ukládat sankce, ale záležitost by mohl předat k přestupkovému řízení úřadu v místě Babišova trvalého bydliště.

Babiš v březnu zveřejnil zprávy auditorských firem EY a PwC, které potvrdily, že jeho zdaněné i dani nepodléhající příjmy od roku 1996 dosáhly 2,4 miliardy korun, a stačily tak na nákup dluhopisů Agrofertu za zhruba 1,5 miliardy korun. Média upozornila na nesoulad obsažených informací s údaji z majetkových přiznání. Babiš ho vysvětlil tím, že došlo k chybě a v majetkových přiznáních byly hrubé příjmy místo čistých.

Na výbor se kvůli nesrovnalostem obrátil šéf sněmovního kontrolního výboru Vladimír Koníček (KSČM). Ani v případě, že by šlo o hrubé příjmy, podle něj čísla nesedí. Mandátový výbor bude podle jeho předsedkyně Miroslavy Němcové (ODS) rozhodovat, zda je rozpor tak průkazný, že by měl věc předat k přestupkovému řízení. Takový postup chce navrhovat místopředseda výboru Martin Plíšek (TOP 09). Úřad by pak mohl uložit podle zákona o střetu zájmů až padesátitisícovou pokutu.