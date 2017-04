Praha - Sněmovna zpřísnila pravidla agenturního zaměstnávání. Agentury budou muset mimo jiné zaplatit půlmilionovou kauci, pokud budou chtít nabízet své služby. Novela zákona o zaměstnanosti, kterou dnes dolní komora schválila, rovněž umožní postih skrytého zajišťování pracovníků. Novelu nyní posoudí Senát.

Za "zastřené zprostředkování zaměstnání", tedy zajišťování pracovních sil bez respektování zákonných podmínek, má podle novely hrozit pokuta až pět milionů korun. Změna má podle poslance ČSSD Václava Klučky omezit zejména nedodržování zásady srovnatelných mzdových a pracovních podmínek dočasného přidělovaného zaměstnance a v konečném důsledku obcházení odvodů na sociální a zdravotní pojištění a záloh na daň z příjmu

Návrh podle Klučky reaguje i na problémy s nárůstem přestupků, kterých se dopouštěli zahraniční pracovníci v průmyslových zónách v plzeňských Borských polích a v Kvasinách na Rychnovsku.

Kromě půlmilionové kauce, kterou budou muset pracovní agentury složit, má novela také zvýšit sankce za jejich pochybení. Od změn si ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje to, že na trh budou vstupovat pouze ty agentury, které mají odpovídající zázemí a jsou schopny zaručit minimální účetní a provozní standardy včetně materiálního vybavení.

Poslanec Antonín Seďa neúspěšně požadoval kauci zdvojnásobit, nepomohla mu ani podpora ministryně Michaely Marksové (oba ČSSD). Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová naopak chtěla kauci zrušit kvůli tomu, že to podle ní zlikviduje malé regionální agentury. Neprosadila ani to, aby lidé pracující na dohodu o provedení práce nebyli vyřazeni z evidence nezaměstnaných. Postihne to i ty, kdo si budou chtít jednorázově přivydělat úklidem po malování a omezí to možnost vyzkoušet si uchazeče o zaměstnání, uvedla.

Agenturní zaměstnávání bylo v minulosti terčem kritiky, týkající se špatných pracovních podmínek nebo nízkých mezd pronajímaných pracovníků. Počet pracovníků, které si firmy pronajímají od agentur práce, se za posledních pět let zvýšil o 62 procent. Zatímco v roce 2011 agentury poslaly podnikům 171.800 lidí, loni to bylo 277.400 osob.

Agentury často do firem posílají cizince na práci, o kterou čeští občané nestojí. Podle Asociace pracovních agentur se v ČR kromě čtvrt milionu legálně zaměstnaných agenturních zaměstnanců pohybuje minimálně stejný počet nelegálních pracovníků. Cizinecká policie před měsícem zadržela při kontrole v pražském skladu firmy Rohlik.cz 85 zahraničních agenturních pracovníků bez příslušného povolení.