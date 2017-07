Praha - Podmínky pro poskytování dávek na takzvané zvláštní pomůcky zdravotně postiženým lidem se zřejmě zmírní. Zvýší se také příspěvek na mobilitu. Předpokládá to poslanecká novela, kterou dnes schválila s některými úpravami téměř jednomyslně Sněmovna. Pro hlasovalo 129 ze 134 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo. Důchodci a děti budou mít zřejmě nižší limity pro doplatky za léky. Stát zřejmě bude dávat do zdravotnictví miliardy ročně navíc

"Ambicí novely je zlepšení přístupu zdravotně postižených ke zvláštním pomůckám, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištěním," uvedl za předkladatele Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Handicapovaným lidem pomáhají vrátit se do běžného života, připomněl.

Předlohu v diskusi podpořil navzdory dopadům na státní rozpočet ministr financí Ivan Pilný (ANO), ale i František Laudát z opoziční TOP 09. Laudát ale koalici nařkl, že rozdávala peníze lidem, kteří je nepotřebují, a přijímala nadměrný počet nových úředníků. "Dostáváte republiku do obrovské pasti. Prožrali jste růst, to je výsledek vaší politiky," uvedl.

Zatímco nyní mohou zdravotně postižení lidé dostat bez posuzování svých příjmů dotaci na pomůcku dražší než 24.000 korun, nově hranice klesne na 10.000 korun. Pod tuto cenovou mez na dotaci dosáhnou v případě, že nebudou mít příjmy vyšší než osminásobek životního minima. Příspěvek na mobilitu vzroste se současných 400 na 550 korun měsíčně.

Změny se budou týkat také příspěvků na pořízení automobilu. Dotaci by stát mohl nově poskytovat už po sedmi letech místo nynějších deseti let. Jeho výše se ale bude odvíjet od příjmů celé domácnosti tělesně postiženého člověka. Bude moci dosáhnout 100.000 až 200.000 korun. Jinak se při rozhodování o příspěvcích už nemají zkoumat celkové majetkové a sociální poměry handicapovaných lidí.

Předkladatelé, k nimž patří také Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Jaroslav Zavadil (za ČSSD), zdůvodňují změny koaličním slibem zrušit "prvky asociální politiky", které zavedl někdejší ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09). Předlohu ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident. Má být účinná od příštího roku.

Novela je podle Národní rady osob se zdravotním postižením zásadní změnou k lepšímu. Zákon schválený za Drábka v mnohých bodech potřeby lidí se zdravotním postižením nebral v úvahu, sdělil v tiskové zprávě předseda rady Václav Krása.

Seniorům a dětem se zřejmě sníží limity pro doplatky za léky

Důchodci a děti budou mít zřejmě nižší limity pro doplatky za léky. Roční hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let by se měla snížit z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let věku na 500 korun. Předpokládá to novela o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes schválila Sněmovna. Při překročení limitu vracejí zdravotní pojišťovny pacientům peníze, které za léky zaplatili navíc.

Předloha, která nyní zamíří k posouzení do Senátu, bude mít peněžité dopady zhruba 440 milionů korun ročně. Ministerstvo zdravotnictví při přípravě úhradové vyhlášky s těmito náklady počítá. Pokud bude novela přijata, bude účinná od ledna.

Sněmovna v rámci vládní předlohy upravila i hrazené očkování seniorů proti pneumokokům a dětí proti papilomavirům. U očkování proti pneumokokům se schváleným pozměňovacím návrhem skupiny poslanců v čele s Davidem Kasalem (ANO) dostanou na stejnou úroveň oba druhy vakcín využívaných lékaři. Nyní mohou mít senioři bez doplatku jeden druh vakcíny. Pokud chtějí druhý, šetrnější, musejí podle důvodové zprávy doplatit zhruba tisícikorunu. Sněmovna podpořila i hrazené očkování chlapců proti papilomavirů, nyní je mají placené jen dívky.

Stát by měl platit zdravotní pojištění i za lidi, kteří mají nařízenu ústavní léčbu. "Zpravidla reálně nemají z čeho platit pojistné, a tak dochází k tomu, že dluží zdravotním pojišťovnám částky v řádu desítek tisíc korun," napsal ve zdůvodnění autor úpravy Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Stát nyní platí zdravotní pojištění například za děti, důchodce, nezaměstnané a za vězně.

Kaňkovský prosadil i změnu v hrazení zubních výplní, když bude v Evropské unii platit úplný zákaz použití amalgámu u dětí a těhotných a kojících žen. V jejich případě by pojišťovny hradily výplň ze skloionomerního cementu.

Na návrh bývalého ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) poslanci podpořili rozšíření pravomoci praktických lékařů při předepisování léků. Nyní musejí i v případě některých běžných léků posílat pacienty ke specialistům. Praktický lékař sice lék předepsat smí, není ale nárok na úhradu z pojištění.

Do zákona o zdravotních službách se zřejmě dostane novelou institut hospice. Autor úpravy Jaroslav Zavadil (za ČSSD) ve zdůvodnění uvedl, že návrh vychází ze současné praxe, významné faktické dopady proto nepředpokládá.

Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění by měly letos dosáhnout 276,6 miliardy korun. Výdaje by měly být asi o 23,5 milionu nižší.

Stát zřejmě bude dávat do zdravotnictví miliardy ročně navíc

Stát zřejmě bude dávat v letech 2019 a 2020 do systému zdravotního pojištění za své pojištěnce asi 3,5 miliardy korun ročně navíc. Vyplývá to z návrhu novely o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, který dnes schválila Sněmovna.

Letos stát posílá zdravotním pojišťovnám za své pojištěnce 920 korun na osobu měsíčně. Příští rok vzroste příspěvek nařízením vlády o 49 korun. V dalších dvou letech by měla zvýšení částky zajistit nynější novela, kterou ale ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. V roce 2019 by měl příspěvek představovat 1018 korun, o rok později 1067 korun.

Komunističtí poslanci neprosadili automatické změny plateb státu za děti, důchodce, nezaměstnané nebo vězně. Sněmovna odmítla návrh Soni Markové, aby byly od příštího roku navázány na průměrnou mzdu, činily by 27 procent z ní. Druhá varianta předpokládala, že přespříští rok by to bylo 26 procent a v následujících letech 27 procent. Marková zdůvodňovala zavedení automatického mechanismu argumentem, že odvody státu jsou za současného stavu do budoucna nepředvídatelné a závisí na politické situaci.

Celkem by měly zdravotní pojišťovny dostat příští rok od státu za jeho pojištěnce podle důvodové zprávy 69,3 miliardy korun, o rok později 72,8 miliardy korun a v následujícím roce 76,4 miliardy korun. Předpokládá se, že stát bude platit zdravotní pojištění za 5,96 milionu obyvatel, což je zhruba stejně jako nyní.

Jednací den Sněmovny skončil předčasně, poslanců bylo málo

Jednací den Sněmovny dnes skončil kvůli nízkému počtu poslanců v sálu předčasně. K hlasovacímu zařízení jich nebyl přihlášen dostatečný počet k tomu, aby rozhodli o návrhu na zamítnutí předlohy poslanců ODS, jež by obnovila praktické lékařství pro děti a dorost jako základní obor specializačního vzdělávání. Schůze bude pokračovat v úterý 11. července.

Před avizovaným hlasováním bylo k zařízení přihlášeno o několik poslanců méně než potřebných 67. Ke zvýšení počtu nepomohla ani krátká přestávka, kterou vyhlásil předsedající Jan Bartošek (KDU-ČSL). Na základě dohody zástupců poslaneckých klubů pak schůzi dolní komory přerušil.

Dnešní jednací den byl asi o 1,5 hodiny kratší než obvykle. O pátcích Sněmovna jedná do 14:00.

O předlohu poslanců ODS se v dolní komoře rozhořel poměrně ostrý spor. Dnešní vývoj jejího projednávání prakticky znamená, že do voleb o ní zákonodárci s největší pravděpodobností nerozhodnou a takzvaně spadne pod stůl.

Poslanci ODS navrhli obnovu vzdělávacího oboru dětských praktiků v reakci na nedávno schválenou předlohu, jež jej slučuje s dětskou pediatrií. Pavel Antonín (ČSSD) se podivoval nad tím, že záležitost je ve hře znovu, když diskuse i rozhodnutí se už v minulosti uskutečnily. "Obor praktický lékař pro děti a dorost nerušíme. Mluvíme jen o vzdělávacím programu," zdůraznil David Kasal (ANO), jenž zamítnutí normy navrhl.

ODS tvrdí, že ke spojení oborů není důvod. Bohuslav Svoboda (ODS) podotkl, že letos se předběžně do oboru dětského praktika hlásilo osm desítek lidí, když ale zjistili, že specializace zanikne, přihlášky začali stahovat. Samostatný obor dětský praktik podle předkladatelů odpovídá potřebám tuzemské soustavě péče, jež klade důraz na primární péči a prevenci. "Obor ukázal životaschopnost," zastal se novely Ludvík Hovorka z koaliční KDU-ČSL.

Občanští demokraté původně navrhovali, aby Sněmovna o předloze rozhodla zrychleně už v prvním čtení. Kluby ČSSD a ANO ale možnost takového postupu vetovaly. Je pravděpodobné, že poslanci se k novele do říjnových voleb už nevrátí.