Praha - Sněmovna dnes schválila smlouvu o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru mezi Českou republikou a Slovenskem. Poslanci o dohodě nediskutovali, schválili ji hlasy 73 ze 104 přítomných členů dolní komory. Proti nebyl nikdo. Senát dal souhlas s ratifikací smlouvy už v červenci. Nyní ji dostane k podpisu prezident.

Smlouva umožní pilotům z jedné země zasáhnout za použití zbraní na území druhého státu bývalého Československa proti narušiteli vzdušného prostoru. Šlo by například o situaci, kdy by teroristé unesli civilní letadlo a chystali se s ním zaútočit. Dohoda zároveň předpokládá vzájemnou výpomoc pro případ, že by jedna ze zemí nebyla s to zajistit ochranu svého vzdušného prostoru. Smlouvu podepsali ministři obrany obou zemí Martin Stropnický a Peter Gajdoš letos v únoru.

Spolupráce Česka a Slovenska při ochraně vzdušného prostoru bude širší, než předpokládá společný systém protivzdušné obrany Severoatlantické aliance, který je určen k obraně před vojenskými hrozbami. Slovenský parlament doporučil ratifikaci dohody v polovině června.

Zatímco české vojenské letectvo využívá nadzvukové stoje Gripen, Slovensko provozuje starší ruská letadla MiG-29. Gajdoš už dříve řekl, že rozdílný typ letounů není překážkou pro naplnění smlouvy s Českem. Bratislava v minulosti zahájila se Švédskem vyjednávání ohledně možnosti obstarat gripeny.