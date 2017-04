Praha - Sněmovna schválila rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Umožní sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). Podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO) má také snížit byrokracii při získávání všech povolení, ať již bytových domů nebo třeba dálnic. Novelu nyní dostane k posouzení Senát, pokud ji schválí, dostane ji k podpisu prezident.

Ministryně uvedla, že pokud nyní získání stavebního povolení trvá třeba deset let, mohla by se tato doba v důsledku novely zákona zkrátit na pět let. Za co nejrychlejší schválení zákona se přimlouvá především Hospodářská komora ČR, která současný stav považuje za neudržitelný.

Do nově zaváděného takzvaného koordinovaného povolovacího řízení se tak má sloučit nyní oddělené územní a stavební řízení i takzvaná EIA. Taková stavba bude jedním úředním rozhodnutím současně umístěna i povolena. Sloučené řízení však nebude povinné; investor si bude moci vybrat, zda ho chce využít, nebo zda bude postupovat podle dosavadní právní úpravy. Sloučení bude možné například u staveb drah, silnic nebo dálnic.

K novele, která mění více než 40 jiných zákonů, se v první fázi ve Sněmovně sešlo přes 300 pozměňovacích návrhů. Poslanci dnes absolvovali více než 70 hlasování. Zákon podpořilo 117 poslanců napříč stranami, zdrželi se poslanci ODS, TOP 09 a většina Úsvitu. Tři poslanci ČSSD dokonce hlasovali proti.

Poslanci odmítli pozměňovací návrh Karla Raise (ANO), který chtěl ve stavebním zákoně regulovat stavbu některých náboženských staveb. Týkalo by se to hlavně mešit. Občané by o nich měli podle jeho návrhu rozhodovat v místním referendu. Ministerstvo pro místní rozvoj označilo jeho návrh za protiústavní.

Sněmovna také odmítla pozměňovací návrh skupiny poslanců v čele s Ladislavem Oklešťkem (ANO), který do legislativy zaváděl institut předběžné držby. Při stavbě dopravních staveb, kdy je zapotřebí vyvlastnit potřebný pozemek, by podle něj mohl úřad povolit předběžnou držbu vyvlastňovaného pozemku. Bylo by tedy možné na něm začít stavět ještě před vyvlastněním. Ministryně Šlechtová před zavedením tohoto institutu varovala, hrozily by podle ní soudní spory o náhrady škody.

Poslanci přes zásadní nesouhlas ministryně prodloužili lhůtu pro aktualizaci územních plánů vyhotovených před rokem 2007. Současnou lhůtu do roku 2020 prodloužili do roku 2022. Schválili také návrh výboru pro veřejnou správu, který má zlevnit výstavbu vinných sklepů. Zatímco nyní může žadatel zaplatit dohromady za rozhodnutí o umístění stavby i za stavební povolení 30.000 korun, nově by mohl zaplatit řádově jen tisíce korun.

Úspěšný byl jiný Oklešťkův návrh, který určuje, že v žalobě proti rozhodnutí, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury podle zákona o urychlení výstavby infrastruktury, bude příslušný Krajský soud v Ostravě. Řízení v těchto věcech povede specializovaný senát.

Poslanci schválili návrh Jaroslava Foldyny (ČSSD) týkající se účasti veřejnosti a spolků na povolovacích procesech podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Foldyna argumentoval tím, že to ulehčí život investorům. Podle tohoto návrhu nebude vyjadřování spolků podléhat správnímu řízení, ale pouze řízení podle tohoto zákona. "V podstatě to znamená, že veřejnost i ty spolky se můžou samozřejmě účastnit u územních plánů, u zákona o EIA, tam se na dotčenou veřejnost nesahá, a zároveň u stavebního povolení," řekla ČTK ministryně Šlechtová.

Poslanci ze stavebního zákona vypustili ustanovení, které dává právo účasti osobám, o nichž tak stanoví zvláštní zákony. Jde hlavně o ochranářské spolky. Kritizovala to například asociace Zelený kruh, která sdružuje ekologické organizace. Zelený kruh tvrdí, že vyloučení veřejnosti povolování staveb stejně nezrychlí. Podle ministerstva pro místní rozvoj se však tímto návrhem fakticky nic nezmění, protože spolky budou mít právo účasti na základě jiných zákonů.

Šlechtová vítá podobu schváleného stavebního zákona

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) uvítala, v jaké podobě poslanci schválili stavební zákon. S celkovým vyzněním je spokojená, i když má výhrady k posunutí termínu pro aktualizace územních plánů měst a k vyřazení vodních děl ze společných stavebních řízení. Novinářům to řekla poté, co dnes Sněmovna stavební zákon přijala. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) doufá, že novela projde rychle Senátem, aby mohla pomoci českému stavebnictví.

"Čekali jsme mnohem horší hlasování. Já jsem velmi spokojená, jakým způsobem novela stavebního zákona prošla," řekla Šlechtová. "Zjednodušíme stavební řízení, zrychlíme ho, a to jak pro malé stavebníky, tak pro velké investory," uvedla k očekávanému dopadu zákona. Vyzdvihla hlavně skutečnosti, že se zkrátí řízení pro stavbu na ohlášku ze 30 na 15 dnů a že bude snazší budování liniových staveb v sousedství měst.

Kriticky vidí ministryně skutečnost, že poslanci přes její nesouhlas prodloužili lhůtu pro aktualizaci územních plánů vyhotovených před rokem 2007. Současnou lhůtu do roku 2020 prodloužili do roku 2022. Šlechtová to považuje za nesystémové. Vadí jí i to, že se na vodní díla nebude vztahovat možnost společného řízení, v němž by se současně řešilo územní povolení i posouzení dopadů na životní prostředí.

Sobotka v tiskové zprávě uvedl, že novela přinese hlavně efektivnější povolovací řízení. Proces by také měla zkrátit. "Konkrétní důležitou změnou je sloučení všech povolovacích řízení do společného koordinovaného řízení," uvedl. Novela také odlehčí drobným stavebníkům, které zbaví administrativní zátěže například při výstavbě rodinných domů, dodal.

Nové znění umožní každému postavit si skleník, kůlnu nebo bazén bez následného povolování, uvedl Sobotka. "Jsem velmi rád, že zatímco předchozí vlády v minulých letech o novele stavebního zákona dlouhé roky pouze diskutovaly, my jsme dotáhli práci do konce," řekl.

Šlechtová uvítala, že poslanci odmítli návrh, který umožňoval zahájení staveb dálnic i před vyvlastněním pozemků. "Součástí novely je následující: Můžete získat stavební povolení a nemusíte mít ještě vyvlastněn pozemek. Dokud nevyvlastníte pozemek, nesmíte kopnout do země," řekla. "Co bylo navrhováno, je předběžná držba, která neprošla, a musím říct, že jako ministerstvo pro místní rozvoj jsme za to rádi. Myšlenka byla taková, že můžete kopnout do země, aniž byste měli vyvlastněno," uvedla Šlechtová.