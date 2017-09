Praha - Sněmovna dnes dala souhlas s ratifikací hospodářské a obchodní dohody CETA mezi EU, jejími členskými státy a Kanadou. Odstraňuje většinu cel a průmyslových poplatků, které omezují obchodování mezi unijními zeměmi a Kanadou. Má také pomoci k většímu uplatnění českých podnikatelů na kanadském trhu. Evropský parlament dohodu schválil v polovině února, Senát ji schválil v dubnu.

Ve Sněmově dohodu kritizovali hlavně poslanci KSČM a přednášeli k ní rozsáhlé kritické projevy. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) naopak dohodu hájil. Podle něj je výsledek vyjednávání o dohodě pro ČR příznivý. Dohoda podpoří český export a otevírá českým firmám přístup k veřejným zakázkám na federální i obecní úrovni v Kanadě, argumentoval.

CETA by podle odhadů expertů mohla přinést nárůst obchodní výměny mezi EU a Kanadou až o pětinu. Unie odhaduje, že aplikace smlouvy by měla znamenat růst vzájemné obchodní výměny až o 324 miliard korun ročně, má také podpořit hospodářský růst a pomoci vytvářet nová pracovní místa. Kritici ale tvrdí, že může ohrozit tisíce pracovních míst, což však podle unijních expertů vyvrací několik nezávislých studií.

Sněmovní debatu o dohodě CETA provázejí spory s komunisty

Dnešní pokračování debaty o obchodní dohodě CETA mezi EU a Kanadou doprovázely ve Sněmovně spory. Výhrady k dohodě mají hlavně komunisté. Jako první dnes vystoupil předseda KSČM Vojtěch Filip, který poukazoval mimo jiné na rizika pro ochranu spotřebitele. Na jeho vystoupení reagoval ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Filipa označil za předsedu strany, která ze země udělala kolonii Sovětského svazu.

Filipovi vadí dohoda CETA hlavně proto, že podle něho nedosahuje standardů pro ochranu spotřebitele, které v Česku platí od roku 1992. Česko podle šéfa komunistů uzavře smlouvu, která je s těmito standardy v rozporu a která nenaplňuje žádný ze standardů, na který byli občané zvyklí. "Četli jste tu smlouvu? Je vám jasné, co v ní je?" ptal se Filip poslanců. Dohodu nazval kšeftem, který ponižuje občany a odebírá jim právo na zdravé potraviny. "Mám zájem chránit občana České republiky před tím, aby nejedl jedovaté potraviny," prohlásil.

Na Filipa reagoval ministr financí Ivan Pilný (ANO), který řekl, že nemá smysl opakovat logické důvody, proč je tato smlouva výhodná pro české firmy, podnikatele i celou ČR, protože ve Sněmovně je menšina, která tyto argumenty neposlouchá. Pilný uvedl, že kdyby nebyla poslanecká imunita, některé věci, které Filip řekl, by mohly zajímat orgány činné v trestním řízení.

Ministr Herman o Filipově projevu řekl, že poslanci vyslechli klasickou protizápadní propagandu předsedy komunistické strany, která mohla být naplněním politického školení mužstva před 35 lety. Filipovi vyčetl, že mluví o suverenitě ČR, a vyčetl mu takzvaný zvací dopis z roku 1968, který sloužil jako záminka pro tehdejší okupaci vojsky Varšavské smlouvy.

Na Hermana reagoval například předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Řekl mimo jiné, že komunisté nejsou ti, kteří dráždí hada bosou nohou kontakty se sudetskými Němci. "My jsme ti, kteří se snažíme sloužit lidu České republiky," prohlásil. Poslanec KSČM Stanislav Mackovík Hermanovi vzkázal, že toto není schůze sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Rozprava se pak stočila například k otázce dostatku banánů nebo másla na pultech. Ivan Gabal (KDU-ČSL) poznamenal, že Česko se nyní pohybuje v klubu zemí na velmi slušné úrovni, kde "nikdo nemusí chodit na 1. máje na Letnou, aby viděl banány". Komunisté na to reagovali argumenty, že nyní občané stojí fronty na drahé máslo.

Na to reagoval předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. "Nezbylo než učinit pokus. Vyběhl jsem ven a v prvním kvelbu, na mou duši, bez jakéhokoli čekání, byl jsem první na řadě, jsem bez problémů koupil máslo. Pane předsedo (Kováčiku), prostřednictvím pana předsedajícího, až si budou zase soudružky stěžovat, že stály frontu, ať přijmou dar od Kalouska, to jim bude jistě obzvlášť chutnat," informoval od řečnického pultu a daroval Kováčikovi zakoupené máslo. Kováčik však poukázal na to, že chybí údaj o obsahu mléčného tuku, a máslo tak neodpovídá tuzemským požadavkům.

Zatím není jasné, kdy se poslanci ke schvalování dohody dostanou. Senát dal souhlas s ratifikací dohody již v dubnu.