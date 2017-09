Praha - Sněmovna by dnes měla schvalovat novelu, podle níž by úřad ombudsmanky nově kontroloval, zda zahraniční pracovníci ze zemí Evropské unie nejsou v Česku diskriminováni kvůli cizí státní příslušnosti. V závěrečném čtení je také například zrušení zákazu dodávek do jaderné elektrárny v íránském Búšehru a návrh zákona o platebním styku, který má za cíl zvýšit bezpečnost internetových plateb.

Do takzvané změnové novely k zákonu by poslanci mohli vložit úpravu požadavků na obsah kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty. Jejich dosavadní podobu zrušil loni Ústavní soud, a to s účinností ke konci letošního roku. V zákonu o rozpočtových pravidlech by měla Sněmovna změnit pravidla poskytování dotací.

Před schvalováním je v dolní komoře také novela Víta Kaňkovského (KDU-ČSL), která by nemocnicím zjednodušila údržbu a opravy přístrojů i školení zaměstnanců o jejich používání a obsluze. Z poslaneckých předloh je na programu rovněž návrh na rozšíření okruhu osob, které mohou žádat o odškodnění za nemovitosti zanechané kvůli druhé světové válce na Podkarpatské Rusi, a novela ODS o snížení spotřební daně z piva. Je možné, že o některých normách budou poslanci hlasovat až ve středu.