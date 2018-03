Praha - Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila poslanecký návrh, který má zrychlit výstavbu určených dopravních staveb. Zákon u stanovených staveb předpokládá zavedení předběžné držby pozemků a také jejich zpřístupnění pro přípravné práce. Měla by se také zjednodušit výplata náhrad za věcná břemena. Pod návrhem jsou podepsaní zástupci všech sněmovních stran. Podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) by mohla změna zákona urychlit stavby až o třetinu.

Nová zákonná úprava obsahuje přílohu, která stanovuje, že se má vztahovat na 17 vyjmenovaných dálnic a na dvě silnice první třídy, které na dálniční tahy navazují. Měly by se týkat také 15 železničních tratí, železničních uzlů v Praze, Brně a v Ostravě a čtyř plánovaných vysokorychlostních tratí. Z debaty poslanců však vyplynulo, že o rozsahu tohoto seznamu se ještě povedou jednání. Před jeho rozšiřováním varoval Ivan Adamec (ODS).

Hlavní novinkou předlohy je uzákonění předběžné držby pozemku. O rozhodnutí by mohl investor požádat při vyvlastňovacím řízení, aby na něm mohl rychle zahájit stavební práce. Investor by tedy už musel mít pravomocné stavební povolení. Vlastník pozemku by mohl nechat verdikt o předběžné držbě soudně přezkoumat ve zkrácených lhůtách. Předkladatelé tvrdí, že nový institut nezjednodušuje podmínky vyvlastnění. Podle zástupce předkladatelů Martina Kolovratníka (ANO) se určitě bude diskutovat o přesné formulaci předběžné držby tak, aby se minimalizovalo riziko, že se kvůli zákonu později někdo obrátí na Ústavní soud.

Nejnižší možnou náhradu za věcné břemeno novela zvyšuje z nynějšího 1000 korun na 10.000 korun. Nově by investor nemusel nechat zpracovat znalecký posudek, pokud by vlastník pozemku s částkou souhlasil. Pro provedení přeložek technických sítí nutných pro následnou výstavbu dopravních staveb by zákon určil nejvýše 18měsíční lhůtu.