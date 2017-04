Praha - Sněmovna znovu dala šanci návrhu na doplnění názvu státního svátku, který připadá na 17. listopadu. Měl by se ze zákona připomínat nejen jako Den boje za svobodu a demokracii, ale i jako Mezinárodní den studentstva. Snaze pravicových poslanců o to, aby byl tento návrh odmítnut, dnes dolní komora nevyhověla. ODS a TOP 09 se povedlo zablokovat pouze to, aby byl návrh schválen už v prvním kole projednávání.

"Měli bychom tam vrátit to, co tomu svátku náleží, a měli bychom být hrdi na své tradice," obhajovala novelu o státních svátcích bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO). Argumentovala tím, že o doplnění názvu svátku usilují současní studenti i pamětníci událostí z roku 1939, které ke vzniku Mezinárodního dne studentstva vedly.

Poslanec Ivan Pilný (ANO) namítl, že "přejmenovávání státních svátků není o tom, na co vzpomínáme a čemu dáváme vážnost". Bohuslav Svoboda (ODS) připomenul, že obdobný komunistický návrh Sněmovna před třemi lety neschválila a že nakonec nepřijala ani loňský podobný pokus o přejmenovávání svátku.

Ve shodě se stanoviskem pro vládu Svoboda uvedl, že současný název svátku nestaví do pozadí vystoupení českých studentů proti nacistickému režimu v roce 1939 za takzvanou sametovou revoluci v roce 1989. Obě vystoupení naopak spojoval boj za svobodu a demokracii a doplňování názvu svátku by to relativizovalo a rozmělňovalo, dodal.

Právě události z roku 1939 by ale chtěla čtveřice koaličních poslanců svou novelou víc připomenout. Mezinárodním dnem studentstva se 17. listopad celosvětově stal na památku represí nacistů vůči českým vysokým školám v tehdejším protektorátu. Podobnou novelu připravila i Válková, která loni přejmenování prosadila do jiné poslanecké novely, která měla připomenout českého krále a římského císaře Karla IV. Sněmovna ale napodruhé tuto novelu nepřijala poté, co se jí vrátila ze Senátu.

Mezinárodní den studentstva připomíná události spojené se 17. listopadem 1939. Nacisté popravili studentské funkcionáře a uzavřeli české vysoké školy v souvislosti s demonstrací proti německé okupaci, v níž se změnil pohřeb studenta Jana Opletala. Opletal podlehl zranění, které utrpěl při manifestaci ke vzniku Československa. O 50 let později se v Praze konala pietní studentská demonstrace, následný pochod jejích účastníků byl násilně zastaven komunistickou policií. Odstartovalo to pád komunistického režimu v tehdejším Československu.