Praha - Sněmovna nejspíš přeruší projednávání zákona o referendu, který navrhlo hnutí Svoboda a přímá demokracie. Jeho předseda Tomio Okamura to dnes podpořil kvůli dohodě o parametrech všelidového hlasování. Pro byly i ANO a KSČM. Zástupci menších stran návrh SPD odmítli, lidovci chtějí prosadit jeho zamítnutí už v prvním kole projednávání. ČSSD se rozhodla předložit vlastní verzi zákona o referendu, k jehož vypsání by bylo třeba získat 850.000 podpisů.

Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že hnutí nechce návrh SPD "zabít" hned na začátku projednávání, ve hře je ale také vrácení návrhu SPD k dopracování. ANO totiž podle bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové nechce, aby předmětem referenda mohlo být vystoupení z NATO či EU, výše daní nebo státní rozpočet.

Okamura novinářům řekl, že podle dohody poslaneckých frakcí by Sněmovna měla nyní zákon o referendu rozjednat v prvním kole a dokončit ho až na příští schůzi. Válková to ale zpochybnila. "SPD by to chtěla co nejdříve, my tomu chceme nechat co největší prostor, abychom skutečně připravili kvalitní předlohu. Pan Okamura může žít ve svých představách," uvedla Válková.

V mezidobí by měl být uspořádán seminář, na němž by ústavní právníci i politici měli plebiscit a jeho parametry "probrat zleva zprava". Postup potvrdil také předseda KSČM Vojtěch Filip, podle něhož je třeba obecné referendum po čtvrtstoletí uzákonit.

Lidovci sice podle svého předsedy Pavla Bělobrádka obecné referendum také podporují, návrh SPD ale má "tolik vad, jako by to někdo napsal v pominutí smyslů", a je to "naprosto katastrofální paskvil". Návrh by podle Bělobrádka měla předložit vláda po řádné přípravě, což Faltýnek nevyloučil. Totéž si myslí místopředseda klubu STAN Vít Rakušan - návrh SPD označil za právní paskvil, který není hoden diskuse v Parlamentu. Návrh by umožnil, aby o zásadních otázkách mohl rozhodnout i jen velmi malý počet lidí, uvedl.

Také podle Jana Birkeho (ČSSD) je návrh SPD "neopravitelný". Proto sociální demokraté navrhnou svou verzi, která vychází z předloh představených v minulých obdobích Sněmovny. TOP 09 označila zákon o referendu za nebezpečný pro demokracii. V jednom rozhodnutí by mohla Česká republika vystoupit z NATO, odejít z Evropské unie nebo zcela rozbít ústavní systém, uvedl předseda strany Jiří Pospíšil.