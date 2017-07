Praha - Do tří let bude v Česku nejspíš zavedeno povinné čipování psů. Od roku 2020 to má zavést novela veterinárního zákona, kterou dnes schválila Sněmovna. Novelu, která má také zpřísnit podmínky pro chov psů, nyní dostane k projednání Senát.

Povinně čipovat by se měli všichni psi v době prvního očkování proti vzteklině, tedy kolem půl roku věku zvířete. Prosadil to sněmovní zemědělský výbor ve spolupráci s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Místopředseda výboru Herbert Pavera z klubu TOP 09 a Starostové si od toho slibuje to, že "pro veterinární správu bude mnohem lepší při kontrolách psů zjistit, zda ten pes pochází množíren". Kritici však už dříve upozorňovali na to, že množírny budou dál opouštět neočipovaná osmitýdenní štěňata.

V ČR je kolem 1,5 milionu psů, část z nich již čip má. Pořizovací cena čipu závisí na jeho typu, mohla by se pohybovat mezi 120 a 450 korunami, míní poslanci. Za čipování si soukromí veterináři účtují od zhruba 300 korun do 550 Kč.

Vládní novela počítá s tím, že útulky pro opuštěná zvířata budou nově povinně podléhat registraci kvůli zajištění veterinárního dozoru. Jan Zahradník (ODS) doporučil v novele navíc definovat útulky, aby pro ně bylo možné stanovit ještě další pravidla podzákonnými normami.