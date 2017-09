Praha - Sněmovna a Senát si budou moci vzájemně upravovat změny ústavních a volebních zákonů tak, aby mohly dosáhnout shody na jejich podobě. Nově by tak už poslanci nemuseli schválit senátní úpravy těchto norem, pokud by chtěli dosáhnout jejich přijetí. Novinku přinese takzvaný stykový zákon, který dnes podepsal prezident Miloš Zeman. ČTK o tom informoval Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Norma, jejíž existenci už čtvrtstoletí předjímá Ústava, nabude účinnosti rok po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Kritikům předlohy vadilo to, že zákon neřeší prodloužení měsíční lhůty, kterou má horní komora na projednávání zákonů, na dvojnásobek. K tomu je ale třeba i změna Ústavy. Sněmovna k nelibosti některých senátorů ze senátní předlohy vyškrtla pasáž o povinném zvýrazňování změn návrhů zákonů, které by přijala. Tato věc by měla být postupně vyřešena v rámci elektronizace legislativního procesu.

Nejvýznamnější přijatou změnou je úprava projednávání ústavních a volebních zákonů takzvaným systémem "člunek". Má umožnit, aby Sněmovna a Senát podobu těchto norem navzájem dolaďovaly a dosáhly tak ústavou předepsané shody na jejich obsahu.

Norma také předpokládá, že pověření poslanci by v Senátu mohli zdůvodnit změny zákonů, které přijala Sněmovna. Ve stejném postavení by byli senátoři ve Sněmovně. Předloha počítá také s možností vzniku společných pracovních skupin obou komor parlamentu kvůli projednávání evropských předpisů. Jejich členy by mohli být i zástupci odborné veřejnosti. Norma rovněž upravuje výběr zástupců Parlamentu v meziparlamentních institucích a stanoví obecná pravidla pro společnou schůzi poslanců a senátorů při skládání slibu hlavy státu.