Praha - Horská střediska v Česku hlásí před prvním březnovým víkendem ideální lyžařské podmínky. Díky mrazivému počasí si vlekaři v posledních dnech mohli vyrobit zásobu umělého sněhu, takže lyžařská sezona může pokračovat až do Velikonoc. Při jízdě na tvrdém technickém sněhu by ale lidé měli být opatrní, varují záchranáři.

Ideální lyžařské podmínky hlásí střediska na východě Čech. V Krkonoších a Orlických horách jsou desítky kilometrů upravených sjezdovek a běžkařských tras. "Celý týden jsme bojovali se severovýchodním větrem a silným mrazem, několikrát jsme dokonce museli zastavit lanovky, ale to je už minulost. Otevřeny máme kromě jedné všechny sjezdovky," řekl ČTK ředitel Skicentra v Deštném Petr Prouza.

Podmínky si pochvalují také vlekaři z Jizerských hor. "V průměru tu denně máme kolem 3000 lidí, to je na ten mráz slušné," hodnotí situaci ředitel společnosti SKI Bižu Pavel Bažant. Na Špičáku a v Bedřichově ještě ve středu jela sněhová děla. "Nevyráběli jsme sníh kvůli tomu, že by nám nějak výrazně chyběl, ale proto, abychom lidem dodali pocit prašanu. Nechceme, aby u nás lidi lyžovali na betonové desce," dodal Bažant.

Na upravené sjezdovky lákají také krušnohorská střediska. Kompletně v provozu je například skiareál na Klínovci a lyžařské areály na Božím Daru. Horská služba ale upozorňuje na to, že sníh může být zledovatělý. "Na sjezdových tratích je sice dostatek technického sněhu, ten ale bývá nyní tvrdý a místy zledovatělý. Na místě je proto maximální opatrnost," upozorňuje náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Güttner.

Dost sněhu pro sjezdaře i běžkaře nabízí Šumava. Vyznavači zimních sportů mohou vyrazit i na několikakilometrový bruslařský okruh po zamrzlém Lipně.

Nedostatkem sněhu netrpí ani vlekaři ve Středočeském kraji, návštěvnost je ale podle nich poměrně nízká. Dobré podmínky a prázdnou sjezdovku měli dnes například v Chotouni u Prahy. "Nejspíš vydržíme až do Velikonoc," věří jeho provozovatel Jiří Vorel.

Velmi dobré podmínky hlásí také Vysočina, kde mají školáci tento týden jarní prázdniny. Nejvíce sjezdovek funguje na Ždársku, kde mohou lyžaři zamířit na Harusův a Fajtův kopec, na Karasín, do Dalečína, Nového Jimramova i do Svratky. Pro běžkaře je na Vysočině sněhu málo, trasy najdou v nejvyšších polohách Ždárska, například kolem Fryšavy. Na sportovních tratích novoměstské Vysočina Areny budou koncem týdne závody.

Skvělé podmínky pro zimní sporty jsou uprostřed jarních prázdnin i v Jeseníkách, kde v nejvyšších polohách leží až 135 centimetrů sněhu. Mrazivé počasí zpevnilo sjezdovky, které pokrývá technický i přírodní sníh. Běžecké trasy jsou upravené, údržbu usnadnilo mrazivé počasí.

Bez problémů se dá lyžovat i na jihu Moravy, lidem se ale přes týden na svahy moc nechtělo. Důvodem byly podle vlekařů mrazy. "Je to znát, návštěvnost je v tomto týdnu nižší. Přestože sněhové podmínky jsou ideální a svah je výborně připravený," uvedl Jaroslav Stávek z areálu v Němčičkách na Břeclavsku. Podobně hodnotí situaci Lubomír Žák ze skiareálu Filipovo údolí na Hodonínsku. "Na druhou stranu jsme prodali mnohem více čajů, grogu a svařáku," neztrácí Žák optimismus.

Dostatek sněhu je také ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. "Lidi to však teď táhne spíš do bazénů a wellness než na svahy. Lyžování ale chceme udržet do Velikonoc, sněhu máme hodně," věří vedoucí areálu Martin Pařízek.