Bratislava - Spíš kriticky hodnotí slovenské listy v nejnovějších recenzích novou animovanou komedii Hurvínek a kouzelné muzeum se známými postavičkami Hurvínkem a Spejblem, jakož i film režiséra Jana Svěráka Po strništi bos.

"Hurvínek a kouzelné muzeum se od ostatních ve třetí lize liší tím, že vydatně parazituje na českém loutkovém fenoménu. Představa, že Spejbla s Hurvínkem může vrátit na výsluní dětského zájmu digitálně animovaný film, je nanejvýš pochybná a svědčí o hlubokém nepochopení. Nebo kšeftařském cynismu," napsal dnes slovenský list Sme.

Podle deníku milý a hřejivý humor, kterým Hurvínek se Spejblem bavili i bez obrazu z gramofonových desek, se kamsi vytratil a zůstala po něm jen trapná tichá prázdnota. Za problém animované komedie list označil špatný scénář a neschopnou režii.

"Komplikovaný, nejasný a zmatený příběh je navzdory internacionální bratrské pomoci z Ruska, Belgie i Dánska natočen se všemi chybami, příznačnými pro třetí ligu - mizerná dramaturgie, nemotorné vyprávění, zdlouhavost, opisnost, upovídanost, neohrabané pokusy o akci, absence humoru, neschopnost budovat napětí a dávat pointu scénám," uvedl list ke komedii, která bude ve slovenských kinech promítána ve slovenštině. Při celkovém hodnocení list udělil snímku jednu z pěti možných hvězdiček.

List Denník N zase v recenzi filmu Po strništi bos za problém označil celkový nemastný a neslaný dojem zbytečného snímku. "Oscar z toho, samozřejmě, nebude. Vstoupit dvakrát do téže řeky a snažit se překonávat Obecnou školu rovněž nelze, to je přeci jasné oběma autorům. Obecná škola 2 to není," uvedl deník.

Snímek list označil za jakousi tečku po tečce. "Její zbytečnost zejména bije do očí při srovnání s Obecnou školou. Tento film z roku 1991 byl zajímavý kromě jiného i tím, že se v něm přelomová doba jeho příběhu, poválečná euforická léta a benešovské Československo plné naděje, prolínala s přelomovou dobou vzniku, kterou byla euforie po revoluci na začátku 90. let," napsal Denník N. Dodal, že z filmu Po strništi bos, který neříká nic o dnešku ani o době, zůstávají jen vzpomínky stárnoucího muže na dětství před 75 lety a otázka, proč by nás vlastně měly zajímat.