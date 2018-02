***Britská legendární skupina The Rolling Stones vystoupí 4. července 2018 v Praze na letišti v Letňanech. Koncert bude součástí jejich turné No Filter.Na snímku zleva Ronnie Wood, Mick Jagger, Charlie Watts a Keith Richards.

***Britská legendární skupina The Rolling Stones vystoupí 4. července 2018 v Praze na letišti v Letňanech. Koncert bude součástí jejich turné No Filter.Na snímku zleva Ronnie Wood, Mick Jagger, Charlie Watts a Keith Richards. ČTK/AP/Markus Schreiber

Praha - Britská legendární skupina The Rolling Stones vystoupí 4. července v Praze na letišti v Letňanech. Koncert bude součástí evropské části jejich turné No Filter, které zahájí 17. května v irském Dublinu. Předprodej vstupenek bude zahájen 9. března. ČTK o tom za agenturu Echo Promotion informoval Petr Novák.

Vstupenky na pražský koncert, jejichž ceny začínají na ceně 1990 korun, budou k dispozici 9. března v 10:00 přes www.RollingStones.cz. Na jednu transakci bude limit osmi vstupenek.

Koncertní turné skončí 8. července. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood během něj vystoupí v Irsku, Británii, Německu, Francii, Polsku a také v České republice. Rockoví matadoři zahrají v obvyklém složení. Fanouškům nabídnou hity jako Satisfaction, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash nebo Brown Sugar. Jako při každém vystoupení kapely dorazí i velkolepá produkce a nejmoderněji navržená scéna.

"Tahle část turné No Filter je pro Stones opravdu výjimečná. Těšíme se, až se v létě vrátíme na pódium a zahrajeme fanouškům v České republice. Bude jako vždy naprosto vzrušující představit se zase ve městech, kde jsme dlouho nehráli, a navštívíme také některé nová místa," uvedl zpěvák Jagger. Kytarista Richards skupinu založenou v Londýně v roce 1962 označil za "kapelu, kterou nic nezastaví". "Jsme v podstatě pořád na začátku," prohlásil.

Jeden ze svých nejslavnějších koncertů absolvovali The Rolling Stones v březnu 2016 v Havaně, kde jim aplaudovalo půl milionu Kubánců i zahraničních fanoušků. Jagger označil vystoupení za známku skutečných změn na ostrově, kde zahraniční rockové skupiny bývaly po desítky let zakazovány.

Rolling Stones hráli v Česku už pětkrát a vidělo je na 350.000 lidí. První vystoupení v tehdejším Československu se uskutečnilo 18. srpna 1990 na Strahovském stadionu v Praze. Monstrózní koncert se konal pod patronací choti prezidenta Václava Havla Olgy a výtěžek z něj byl určen na její nadaci Výbor dobré vůle. V Praze byli "stouni" naposledy v červenci 2003, dosud poslední koncert v Česku odehráli v Brně v roce 2007 v rámci turné A Bigger Bang. Jejich druhý pražský koncert - už bez baskytaristy Wymana, jenž kapelu opustil o rok dřív - zhlédlo v srpnu 1995 na Strahově 130.000 fanoušků.

Kapelu Rolling Stones proslavily hity jako Angie, Wild Horses, Memory Motel, Honky Tonk Women, nebo (I Can't Get No) Satisfaction. Jejich první album vyšlo v roce 1964. Během následujících desetiletí vydala kapela ještě asi 30 studiových desek. Ta poslední z předloňského roku nese název Blue & Lonesome. Jde o první album, ve kterém kapela nepřišla s žádnými novými skladbami. Celé album je převzato z chicagské bluesové scény 50. let.