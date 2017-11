Starý Plzenec (Plzeňsko) - Největší český výrobce sektů a vín, skupina Bohemia Sekt, chce do roku 2023 rozšířit plochy svých vinic na nejméně 700 hektarů. Ještě před deseti lety jich vlastnila firma necelou třetinu, nyní obhospodařuje 520 hektarů. Letos vysadila 40 hektarů nových vinic, k tomu získala na přelomu roku 21 hektarů už plodných ploch. Do rozšiřování vinic investuje ročně desítky milionů korun. ČTK to řekl ředitel skupiny Ondřej Beránek.

Největším problémem rozšiřování vinic je dostupnost ucelených pozemků na výsadbu. Kvůli rentabilitě pěstování potřebuje společnost koupit nebo dlouhodobě pronajmout vždy nejméně šest ucelených hektarů. Vlastnictví půdy na jižní Moravě je ale velmi rozdrobené a na takové ploše mohou být stovky majitelů.

"Zpravidla narazíme na neznámé nebo zemřelé vlastníky a deset let trvá, než se prohlásí za neexistující," vysvětlil Beránek. Proto nevysadí firma příští rok na Bzenecku ani hektar, a rozšíří tak vinice o necelých 30 hektarů v jiných lokalitách. Chybějí i lidé, zemědělství není atraktivní obor. Spekulanti a investoři také zvyšují cenu zemědělské půdy v ČR, jež roste už několik let.

Majitelé prodávají vinice výjimečně. Pokud se vinice nabízejí, tak cena, za niž se prodávají, zpravidla neodpovídá rentabilitě.

Podle dlouhodobé strategie skupiny je v odrůdových vínech řad Habánské sklepy, Chateau Bzenec, Vinařství Pavlov a Víno Mikulov jen tuzemská surovina. "I za cenu toho, že může nastat v průběhu roku situace, kdy některé odrůdy vyprodáme a nebudeme je schopni dodávat na trh z důvodu dlouhodobého nedostatku moravských vín," řekl.

Skupina loni prodala 28,5 milionu lahví sektů, šumivých nápojů, tichých vín a lihovin. Letos zpracuje ve svých lisovnách nebo u smluvních partnerů osm milionů kilogramů hroznů oproti loňským 7,6 milionu kilogramů. Letošní zpracovaný objem odpovídá asi osmi milionům lahví o objemu 0,75 litru. Z vlastních vinic bude téměř 30 procent. "Naším dlouhodobým cílem je zajistit si padesátiprocentní soběstačnost a zbytek dokrývat nákupem od ostatních pěstitelů z jižní Moravy," řekl Beránek.

Celkovou letošní úrodu hroznů v ČR odhadl osm procent pod dlouhodobým průměrem, asi stejně jako loni. Celková produkce vína bude pod 60 miliony litrů, ale kvalita má být u většiny odrůd velmi dobrá. Celoevropská úroda ale má být nejhorší za 50 let, bude tedy asi problematické podprůměrnou úrodu v ČR dokrývat dovozy.

Podle Beránka vzrostou meziročně výkupní ceny tuzemských hroznů v průměru o deset procent. Ceny vína v ČR se sjednávají až po sklizni, kdy už vinaři vědí, kolik hroznů a v jaké kvalitě se podařilo zpracovat. Skupina kvůli zvýšení cen hroznů i nízké úrodě zdražila po třech letech v říjnu některé sekty Bohemia Sekt a tichá vína Habánské sklepy v průměru o pět procent.