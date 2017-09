Praha - Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost a další odboráři ze svazů veřejné sféry o ní hlasují. Výsledek jejich předáci oznámí ve středu. Odborům vadí to, že vládní koalice odkládá rozhodnutí o zvýšení platů učitelů a dalších pracovníků ve školství i mimo něj. Požadují zvýšení platových tarifů od listopadu o 15 procent pro učitele a o deset procent pro ostatní zaměstnance. Podle školských odborů se jinak nepodaří naplnit slib vlády o zvýšení platů učitelů do roku 2020 na 130 procent průměrné mzdy v Česku, která v letošním druhém čtvrtletí činila 29.346 Kč.

Zástupci vládních stran se sice v pondělí shodli na tom, že chtějí přidat učitelům víc než ostatním, ale nedohodli se, od kdy a o kolik. Podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) na pokrytí odborářského požadavku nejsou v rozpočtu peníze. V návrhu rozpočtu na příští rok vyčlenil 12 miliard korun na navýšení platů v celém veřejném sektoru, jen na platy učitelů a pracovníků v regionálním školství požadují přitom odboráři 13 miliard korun. Jsou přesvědčeni o tom, že díky růstu ekonomiky ve státní pokladně peníze na růst výdělků jsou. Vyhlášením stávkové pohotovosti chtějí dát najevo, že situace je vážná a vláda by se měla konečně domluvit.

Odborové organizace zdravotníků, hasičů, policistů, úředníků či pracovníků kultury by měly o případné stávkové pohotovosti rozhodnout do středečního rána. Odboráři pak výsledek chtějí oznámit na tiskové konferenci. Hasiči, policisté či zdravotníci stávkovat nemohou, řada zaměstnanců ale může přestat služby poskytovat, řekl dnes šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Vedle učitelů zmínil například úředníky, kteří zpracovávají vyplácení dávek.

Školské odbory nyní začnou školám posílat informace o tom, jak se mají připravit na případnou stávku. Své další kroky chtějí koordinovat i se zástupci vysokých škol, kteří požadují patnáctiprocentní růst platů také pro vysokoškolské pedagogy a budou o svém postupu jednat ve středu.

Ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD), který je kvůli plánovanému lékařskému zákroku do příštího týdne mimo úřad, považuje stávkovou pohotovost školských odborů za logický důsledek dění. Jeho spolupracovníci jsou s odbory v kontaktu průběžně. Štech se chce s odboráři sejít, jakmile mu to dovolí zdravotní stav. Na twitteru vzkázal, že učitelé si lepší platy zaslouží. Jejich požadavky podporují i zástupci dalších stran ve Sněmovně, které ČTK oslovila.

Pokud by učitelé začali stávkovat, školy by se mohly na jeden i více dnů zavřít a učitelé by přestali učit. Odbory uvažují o několika termínech, kdy by případnou stávku mohly vyhlásit, a to i v návaznosti na začátek akademického roku vysokých škol. Očekávají, že by ji pak mohlo podpořit 70 až 80 procent škol.

Lídři koalice by se měli kvůli rozpočtu a růstu platů sejít znovu v pondělí 11. září. Podle Středuly by se pak mělo konat další kolo vyjednávání předáků s vládou. Šéf ČMKOS věří tomu, že ministři do konce tohoto týdne zdroje na platy najdou.