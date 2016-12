Dceřiná firma plzeňské skupiny Škoda Transportation, finský Transtech, dodá 49 nových moderních tramvají do Helsinek. Tramvaj ForCity Smart Artic (na snímku) o rozchodu 1000 milimetrů je plně nízkopodlažní a pojme 125 cestujících, tedy pět osob na metr čtvereční. Má bezbariérový přístup pro vozíčkáře a kočárky.

Plzeň - Dceřiná firma plzeňské skupiny Škoda Transportation, finský Transtech, dodá 49 nových moderních tramvají do Helsinek. Celková cena kontraktů přesahuje čtyři miliardy korun. Dopravní podnik v Helsinkách využil opci na 20 nízkopodlažních tramvají pro Helsinki a zároveň podepsal dohodu o záměru dodat dalších 29 tramvají pro novou linku Raide-Jokeri spojující Helsinki a Espoo, řekla ČTK mluvčí skupiny Lubomíra Černá.

"Dnes jsme uzavřeli kontrakt na dodávku 20 tramvají a smlouvu na dalších 29 vozidel, která by měla nabýt účinnost do konce týdne," řekl předseda představenstva Škody Transportation Tomáš Ignačák. Jde o další dvě významné zakázky, které v posledních měsících získala společnost Transtech. Už v říjnu byla vybrána jako dodavatel 15 až 20 tramvají ForCity Smart Artic pro třetí největší finské město Tampere. Celkově by se tak ve Finsku mělo objevit více než 150 tramvají s logem Škoda. "Díky těmto významným úspěchům se ze Škodovky stává velice silný hráč na náročném skandinávském trhu," dodal Ignačák.

Podle škodováckého viceprezidenta a předsedy představenstva Transtechu Zdeňka Majera má dopravní podnik i cestující v Helsinkách s tramvajemi ForCity Smart Artic velmi dobré zkušenosti. "Oceňují hlavně výkonné topení a design tramvají. Naše vozidla se v náročných severských podmínkách jednoznačně osvědčila," uvedl.

"Oceňujeme přístup Transtechu, který při vývoji nových vozidel vycházel z potřeb města a jeho občanů. I díky tomu jsou dosavadní zkušenosti z provozu tramvají ForCity Artic velmi pozitivní," uvedl šéf dopravního podniku v Helsinkách Ville Lehmuskoski.

V současnosti je v Helsinkách v provozu 14 tramvají ForCity Smart Artic z 60 objednaných vozidel. První dva vozy byly dodány už v roce 2013 a podrobily se náročným testům. Další nesou od roku 2015 logo Škody Transportation, která v Transtechu koupila kontrolní podíl.

Jednosměrná tříčlánková tramvaj ForCity Smart Artic o rozchodu 1000 milimetrů je plně nízkopodlažní a pojme 125 cestujících, tedy pět osob na metr čtvereční. Má bezbariérový přístup pro vozíčkáře a kočárky.