PR/Škoda Auto a.s.

Škoda Auto příští měsíc představí studii svého prvního elektromobilu. Na autosalonu v Šanghaji ukáže pětidveřové sportovně užitkové (SUV na snímku) čistě elektrické kupé Vision E s dojezdem na baterie 500 km a schopností autonomního řízení. PR/Škoda Auto a.s.

Mladá Boleslav/Praha - Škoda Auto plánuje, že bude v roce 2025 prodávat čtvrtinu vozů na elektrický nebo hybridní pohon. K tomu jí má pomoci pět elektromobilů a několik dalších modelů na hybridní pohon kombinující spalovací agregát a elektromotor s dobíjením z elektrické zásuvky (plug in hybrid). Škoda na současném autosalonu v Šanghaji představila koncept prvního elektromobilu Vision E s dojezdem až 500 km a autonomním řízením. Uvedla to dnes v tiskové zprávě.

Škoda v roce 2019 přijde s prvním sériovým hybridním autem do zásuvky v rámci modelové řady Superb, o rok později bude následovat sériový elektromobil. Hybridní pohon by se měl objevit i v modelu Kodiaq. Automobilka v současnosti elektromobil nemá, v minulosti zabudovala elektrický pohon do deseti exemplářů modelu Octavia.

Vision E vychází z modulární koncernové stavebnice pro elektromobily MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten). Má s délkou 4,645 metru a šířkou 1,917 metru podobné proporce, jako SUV Kodiaq, s výškou 1,55 metru je ale o deset centimetrů nižší. Díky dlouhému rozvoru (2,85 metru) a krátkým převisům vpředu a vzadu vytvořili technici velmi prostorný interiér, který ještě vynikne díky chybějícím B-sloupkům karoserie.

Vůz nabízí systémový výkon dvou elektromotorů 225 kW, pohon všech kol a bude dosahovat maximální rychlosti 180 km/h. Energii bude uchovávat v ion-lithiových akumulátorech s možností indukčního, tedy bezdrátového dobíjení, které baterie dobije na 80 procent kapacity za 30 minut.

Vedle hlavní obrazovky, na níž se zobrazují klasická data vozu, jsou ve voze další displeje pro posádku vozu. Uprostřed palubní desky je centrální dotykový displej, na kterém si mohou řidič a spolujezdec přečíst a ovládat všechny důležité funkce a služby. V každé výplni dveří je zabudován Phonebox, v němž si cestující mohou bezdrátově nabíjet chytré telefony. Funkci zpětných zrcátek převzaly kamery.

Nová studie splňuje předpoklady pro dosažení třetí úrovně autonomního řízení. Umí se automaticky pohybovat v kolonách, v režimu autopilota projet některé úseky dálnic, držet se v jízdním pruhu nebo se naopak vyhýbat, předjíždět, automaticky vyhledávat volná parkovací místa a automaticky na ně zajíždět a vyjíždět z nich. Zajišťují to senzory různého dosahu a různé kamery, které sledují provoz. Při přepnutí na autonomní řízení lze přední sedadla a volant odsunout pro získání většího prostoru.

Škoda Auto v současnosti vyrábí sedm modelových řad zhruba ve 40 modifikacích. Loni dodala na trh rekordních 1,127 milionu aut a vydělala 25 miliard korun.