Ženeva - Škoda Auto plánuje vytvořit v Mladé Boleslavi okolo 3000 nových pracovních míst, pokud se dohodne s odboráři na zavedení 18směnného provozu. Ten má zajistit potřebné zvýšení kapacity mateřského závodu automobilky. V rozhovoru s ČTK to uvedl předseda představenstva Škody Bernhard Maier. Řekl také, že mladoboleslavská automobilka by se mohla prostřednictvím projektu malého koncernového vozu pro Indii dostat na jihoamerický trh.

"V případě rozšíření výrobních kapacit v Mladé Boleslavi bychom také museli začít připravovat infrastrukturu, aby něco takového vůbec bylo možné. Chceme proto v nejbližší době zahájit jednání s vládou, Středočeským krajem i městem Mladá Boleslav," řekl ČTK.

Škoda je podle Maiera připravená investovat do rozvoje regionu vyšší dvoumístnou částku v milionech eur. "Jsme rádi, že se naši zaměstnanci chtějí podílet na našem růstu a zároveň jsme si vědomi naší odpovědnosti, kterou vůči nim máme. Ta nekončí za branami našeho závodu," podotkl. Škoda v současnosti v Boleslavi zaměstnává 23.000 lidí, což je více než polovina obyvatel města.

Ve Škoda Auto v současnosti běží kolektivní vyjednávání s odbory o mzdách. Firma zaměstnancům nabídla růst mezd o 15 procent během 27 měsíců a další jednorázové platby. Škoda ale zvýšení platů podmiňuje právě dohodou o možném rozšíření využití atypických směnných systémů v závodě v Mladé Boleslavi. Předseda podnikové rady Jaroslav Povšík proto nabídku Škody označil za "velkou bachratou nulu", nabídka podle něj odpovídá požadavkům odborů na zvyšování mezd během jednoho roku.

Automobilka loni celosvětově vyrobila přes 1,2 milionu vozů a letos očekává další růst. Kvůli tomu se snaží navyšovat výrobní kapacity ve stávajících závodech v Boleslavi a Kvasinách i v zahraničí. Podle Maiera chce mít Škoda hlavní výrobní základnu pro Evropu v Česku, pokud by se ale nedohodla s odbory, musela by hledat kapacitu v jiných zemích, například v Německu. V roce 2025 chce Škoda vyrábět dva miliony aut.

Do konce roku 2020 chce Škoda uvést 19 nových modelů, mezi nimi bude pět aut na elektrický pohon. Jádro výroby technologií pro elektromobily bude podle Maiera v České republice.

Škoda v Ženevě představila koncept městského crossoveru Vision X, který se má začít vyrábět příští rok. Již letos odstartuje produkce modernizované Fabie, SUV Kodiaq ve výbavě Laurin&Klement, nebo představí dvě nové SUV v Číně. Následovat by měl facelift Superbu, Superb plugin hybrid, elektrické Citigo nebo nový Rapid.

Maier: Škoda by se mohla dostat přes Indii na jihoamerický trh

Škoda Auto by se mohla prostřednictvím projektu malého koncernového vozu pro Indii dostat na jihoamerický trh. Automobilka vyvíjí pro celý koncern Volkswagen platformu pro konkurenceschopné objemové modely, které by se měly vyrábět v Indii pod značkami Škoda a Volkswagen. Rozhodnutí o zahájení výroby má padnout letos. Na autosalonu v Ženevě to v ČTK uvedl Bernhard Maier.

"Je možné, že pokud bychom včas úspěšně zrealizovali projekt v Indii, že bychom tam vyráběli vozy nejen pro tamní trh, ale že bychom je mohli vozit do některých jihoamerických zemí," řekl.

Škoda loni původně jednala o spolupráci na vývoji auta s největším indickým výrobcem Tata. Nakonec se nedohodli, takže automobilka se rozhodla vůz vyvíjet pro koncern Volkswagen samostatně. Podle Maiera by se v Indii mohl vyrábět malý automobil o velikosti Fabie a kompaktní SUV na bázi modelu VW T-Cross.

Škoda chce ve výrobních závodech koncernu v Indii produkovat výhledově více než 300.000 aut ročně. Na svém stěžejním trhu v Číně pak chce zvýšit produkci ze stávajících více než 300.000 vozů na dvojnásobek. To přispěje k naplnění cíle vyrábět v roce 2025 dva miliony aut místo současných 1,2 milionu.

Automobilka rovněž plánuje vstup na 18 nových trhů, čímž jejich celkový počet vzroste na 120. Letos to má být Singapur a v příštím roce Jihoafrická republika. Spojené státy, o kterých se hovořilo v minulých letech, mezi plánovanými novými trhy nejsou.