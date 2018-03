Strání (Uherskohradišťsko) - Skláři v Květné na Uherskohradišťsku dnes přenášeli z pece rozžhavené pánve na tavení skla. Opět pracovali tradiční ruční technikou, která se používala již před více než dvěma sty lety. Teplota pánví dosahuje při výměně 1250 stupňů Celsia, řekl ČTK ředitel skláren Marek Mikláš.

Pánve váží až 600 kilogramů, každá z nich má kapacitu asi 400 kilogramů skloviny. Ve sklárnách je pravidelně vyměňují přibližně po 100 tavbách. "Pánví je osm, jejich životnost je zhruba pět měsíců. Měníme je preventivně radši dopředu, o týden, o 14 dní, aby se nestalo, že některá pánev praskne. Potom je problém s tím, že máme výpadek v množství skloviny a skláři by neměli na čem dělat," uvedl ředitel, který při přenášení pánví sám aktivně pomáhal.

Zatímco v ostatních tuzemských sklárnách jsou při výměně pánví využívány vysokozdvižné vozíky, v Květné by je podlaha haly neunesla. Skláři je proto musejí s pomocí tyčí, válců a podložky vytáhnout z pece a naložit na speciální vozík s kovovou deskou. Práce u rozpálené pece vyžaduje od všech maximální soustředění a dlouholetý cvik.

Po vytažení všech vysloužilých pánví vkládají skláři do pece nové, znovu temperované na 1250 stupňů Celsia. To je ale podle Mikláše málo. "V sobotu a v neděli je budeme ještě vypalovat až na 1540 stupňů. Ty pánve se slinují, vypálí se z nich všechno a jejich struktura se změní, budou až plastické. Následně se do nich začne vkládat nová sklovina. Děláme to vždy o víkendu, aby nebyl výpadek ve výrobě a nezpozdily se dodávky pro zákazníky," uvedl Mikláš.

Výměna osmi pánví podle něj přijde zhruba na 250.000 korun. Nové pánve v peci znovu vydrží necelého půl roku.

Sklárny v Květné jsou od roku 2013 součástí společnosti Crystalite Bohemia. Ročně vyrobí asi 400.000 sklenic a k tomu dekorují zhruba milion sklenic vyrobených automatickou linkou v mateřském závodu ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Momentálně ve sklárnách v Květné, která je částí obce Strání, pracuje 168 zaměstnanců.