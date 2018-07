Skanzen v Chanovicích na Klatovsku rekonstruuje starý špýchar z Petrovic u Sušice (na snímku z 20. července 2018). Je součástí muzea v přírodě, které vzniká přes 20 let a zahrnuje 15 objektů lidové architektury z Pošumaví a Klatovska.

Skanzen v Chanovicích na Klatovsku rekonstruuje starý špýchar z Petrovic u Sušice (na snímku z 20. července 2018). Je součástí muzea v přírodě, které vzniká přes 20 let a zahrnuje 15 objektů lidové architektury z Pošumaví a Klatovska. ČTK/Chaloupka Miroslav

Chanovice (Klatovsko) - Skanzen v Chanovicích na Klatovsku rekonstruuje starý špýchar z Petrovic u Sušice. Je součástí muzea v přírodě, které vzniká 24 let a zahrnuje 15 objektů lidové architektury z Pošumaví. S dotacemi chce dále rozšířit prohlídkový okruh o dvě století starou roubenou obytnou chalupu z Třebýciny na Klatovsku. ČTK to řekl Luboš Smolík, ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, které skanzen spravuje.

"Začali jsme s rekonstrukcí špýcharu Petrovice číslo popisné 6," uvedl. Objekt, který chtěla původní majitelka zbořit a historici ho po tahanicích zachránili, byl rozebraný v roce 1992 a o dva roky později už stál v Chanovicích jako první chalupa skanzenu. Postupně se ale některé trámy poškodily a je třeba vyměnit. "Teď je to rozebrané do mrtě, je tam jen kamenný sokl," uvedl Smolík. Obnovu zajišťuje specializovaná firma. Z původních vepříků, tedy hlíny a slámy, vytváří takzvanou mazanici, kterou použije na omítku, která bude jako původní.

Letošní první etapa bude stát kolem 700.000 korun, z toho 400.000 Kč dá ministerstvo kultury. "Příští rok do podzimu to bude celé hotové, včetně krovu a střechy, řekl Smolík. Předpokládané náklady budou do 1,5 milionu Kč. "Jde o první objekt skanzenu, který jsme tehdy sestavili jako stavebnici za dva víkendy," uvedl.

Skanzen se dále rozšíří o velkou roubenou chalupu z Třebýciny číslo popisné 7. "Požádali jsme o dotaci z programu IROP a do konce července dostaneme vyrozumění," uvedl. Rozpočet na rekonstrukci činí 8,25 milionu Kč. "V podkroví vznikne interaktivní expozice lidové architektury jihozápadních Čech," řekl ředitel. Chybí tam krov a musí se dostavět kamenná část chléva, což potrvá tři roky. Chalupu už muzejníci rozebrali v roce 1995 a je uložená v depozitáři. Dendrochronologická analýza není, ale historici se domnívají, že je z počátku 19. století. Před rozebráním byla v solidním stavu, ale kvůli chybějící střeše ji museli rozebrat, aby do ní nepršelo a nerozpadla se. Ve skanzenu jsou také stodola i boží muka. Většinu staveb starých kolem 200 let získává muzeum zdarma. Velký podíl na vzniku a rozvoji jednoho z nejmladších skanzenů v ČR, jímž projde kolem 10.000 lidí ročně, mají studenti.