Pátý zápas semifinále play off hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov, 7. dubna v Liberci. Zleva autor rozhodujícího gólu Radim Šimek a brankář Roman Will, oba z Liberce, se radují z vítězství.

Pátý zápas semifinále play off hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov, 7. dubna v Liberci. Zleva autor rozhodujícího gólu Radim Šimek a brankář Roman Will, oba z Liberce, se radují z vítězství. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Hokejisté Liberce nechali zapomenout na dvě porážky z ledu soupeře, díky nimž se Chomutov dotáhl v sérii ze stavu 0:2 na 2:2, a sami se přihlásili o mečbol. Vyrovnaný a velmi bojovný duel rozhodl vítěznou trefou již ve 23. minutě reprezentační zadák Radim Šimek, který se prosadil povedeným bekhendem.

"Vybojovali jsme to dnes především týmovým výkonem. Myslím, že jsme to chtěli od prvního kluka po posledního, na ledě jsme fárali jeden za druhého. Myslím, že to bylo znát. Vyhráli jsme zaslouženě," uvedl Šimek v rozhovoru s novináři.

Bílí Tygři předčili svého soka ve střelbě. Na přesné rány, které mířily mezi tyče, vyhráli 42:24. "Řekli jsme si, že jakmile na Laca nepoletí víc střel, bude to špatně. I já osobně jsem měl snad deset střel, furt jsem se snažil to tam cpát. Zaplaťpánbůh, že jsem dal vítězný gól. Teď jsme zase získali vítěznou pohodu a psychickou výhodu na svou stranu my," pochvaloval si Šimek, jemuž statistici napočítali dokonce 12 střel.

Gól dal po rychle provedeném bekhendovém zakončení poté, co převzal přihrávku od Jakuba Valského. "Já byl docela dřevák v sérii s Plzní, tak jsem rád, že jsem to teď dal. 'Valda' tam v rohu odvedl výbornou práci, já si sjel ze slabé strany mezi kruhy, stáhnul si to do bekhendu a pak je to padesát na padesát, jestli to trefím," popsal čtyřiadvacetiletý bek.

Nedlouho předtím se přitom zdálo, že má potíže s ramenem. "Vůbec nevím, co to bylo, jestli se mi tam seknul sval... Naštěstí jsem to nahodil. V první chvíli jsem se bál, že to bude špatné," připustil Šimek.

Klíčem k těsnému a vydřenému vítězství byla i lepší defenzivní péče o kapitána soupeře Michala Vondrku, po níž volal liberecký kouče Filip Pešán. "Nevím, jestli jsme si na něho dávali větší pozor, ale neprosadil se a je to znát. Předtím nám dal pět gólů, dneska jim ten gól chyběl a jsme za výhru 2:1 strašně rádi," podotkl Šimek.

V souladu s Pešánovými pokyny se obhájci titulu také vyhnuli zbytečným vyloučením. Ačkoliv pykali celkem pětkrát, ve třech případech šlo o ostřejší výměnu názorů se soupeřem. "To bylo důležité. V Chomutově jsme byli zbytečně vylučovaní; já poslal puk do hlediště, pak jsme ho sevřeli rukou, dělali jsme zbytečná vyloučení, šlo o naše blbosti. Dneska jsme se toho vyvarovali, to je cesta k vítězství," domnívá se Šimek.

Přestože se oproti předchozím zápasům o něco přiostřilo, sám prý nic takového nepocítil. "Já ani tolik dohrávaný nebyl. Ale já nejsem od toho, abych někoho boural, od toho jsou tam jiní kluci, kteří to zvládli na jedničku. Já bych měl spíš tvořit," uvedl Šimek.

Liberec je o něco jiným týmem než při loňské mistrovské krasojízdě. Přesto má Šimek z mužstva trochu lepší pocit. "V týmu je méně individualit. Loni tu byli Michalové Řepík s Birnerem, na ně jsme se mohli spolehnout, že dají gól. Letos je zase celkově lepší chemie v týmu a jsme soudržnější," řekl Šimek.