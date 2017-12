Liberec - Silný vítr zastavil dnes dopoledne kabinovou lanovku na Ještěd v Liberci. Před polednem rychlost větru blížila 80 kilometrům v hodině, přípustných je jen 58 kilometrů, potom už je provoz nebezpečný. Navíc fouká kolmo na lana, což kabiny rozhoupává, řekl dnes ČTK pracovník lanovky. Podle informací Českých drah, které lanovku provozují, bude zřejmě mimo provoz až do večera.

V minulosti běžně stála lanovka kvůli větru zhruba dvakrát až třikrát za rok. V posledních letech ale větrných dnů na Ještědu přibývá. Loni stála lanovka za celý rok čtrnáctkrát, letos na stejný počet přerušení provozu stačilo podle přednosty Vladimíra Štěpána půl roku.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí, v provozu je přes 80 let. Loni navzdory výlukám vyvezla na vrchol rekordních 300.000 lidí, nejvíc za posledních osm let. Lanovku vybudovala na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Stavba začala 15. června 1932 a do provozu byla dráha uvedena 27. června 1933. V letech 1971 až 1975 byla lanovka modernizována. Trať je dlouhá 1188 metrů a v nejvyšším bodě se lanovka dostává 30 metrů nad zem.