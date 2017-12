Praha - Sněžení v Libereckém kraji v noci na dnešek ustalo, silnice jsou ale nadále sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Pozor by si měli dát motoristé i na mokrých vozovkách, mohou namrzat. Silnice druhých a třetích tříd v horských oblastech Vsetínska dnes ráno pokrývá ujetá vrstva sněhu do dvou centimetrů, která je krytá posypem. Silnice Vysočiny jsou po přeháňkách mokré nebo s ujetým sněhem. Na šumavských silnicích je zledovatělý sníh.

Jihočeský kraj

Na šumavských silnicích je dnes ráno zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Provoz na silnici I/39 na Prachaticku komplikuje nehoda kamionu, zavřená je silnice u obce Slapsko na Táborsku. ČTK to dnes řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavla Pulcová.

Silničáři pracovali celou noc nepřetržitě, vozovky uklízí přibližně 150 sypačů. Ve vyšších polohách zejména na Šumavě je zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, ostatní cesty jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnici I/39 na Prachaticku mezi Volary a Želnavou je vzpříčený kamion.

"Řídí to tam policie, tam projede osobní auto a autobusy, ale kamiony neprojedou. Na Táborsku, u obce Slapsko blízko Mladé Vožice, sjel kamion ze silnice do plotu, tam se čeká na vyprošťovací vůz a je to tam uzavřené úplně," řekla dispečerka.

V jižních Čechách bude dnes oblačno až zataženo, ojediněle slabé sněžení, místy mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, na horách v tisíci metrech kolem minus pěti.

"V noci byla asi nejnižší teplota na Plechém minus 5,5 stupně, na Březníku minus pět, Horská Kvilda měla minus 3,4 stupně. Teploty se pohybovaly mezi nulou až minus čtyřmi stupni," řekla ČTK Svatava Křivancová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Jihomoravský kraj

Silnice na Blanensku a Znojemsku jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností kvůli sněhu. Na webu na to upozornili jihomoravští silničáři. Komunikace jsou tam chemicky ošetřené a také kryté posypem. Dálnice a silnice v ostatních okresech jsou sjízdné bez omezení.

Teploty se v Jihomoravském kraji pohybují od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia a fouká slabý vítr. Největší zima je na Blanensku, kde se objevuje místy mlha. Silnice první třídy na Blanensku a komunikace na Znojemsku silničáři chemicky ošetřili.

Na silnicích druhé a třetí třídy na Blanensku leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem, stejné je to na méně využívaných cestách na Znojemsku.

Královéhradecký kraj

Silnice nižších tříd v horských a výše položených oblastech Královéhradeckého kraje pokrývá vrstva ujetého sněhu. Přes den by se mohly v kraji objevit mrznoucí mlhy. Hlavní silniční tahy byly dnes ráno po chemickém ošetření většinou mokré. ČTK to zjistila od silničářů a meteorologů.

Nejchladněji bylo dnes ráno na hřebenech Krkonoš, kde teploty klesly k minus deseti stupňům Celsia. Přes den má být v kraji zataženo až oblačno, ojediněle se může objevit slabé sněžení. Teploty by se dnes měly pohybovat od minus dvou stupňů do plus jednoho, na horách má být kolem minus čtyř stupňů.

Liberecký kraj

Sněžení v Libereckém kraji v noci na dnešek ustalo, silnice jsou ale nadále sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Pozor by si měli dát motoristé i na mokrých vozovkách, mohou namrzat. Teploty byly ráno v kraji mezi minus jedním až minus pěti stupni Celsia, vyplývá z informací na webech silničářů a meteorologů.

Před možnou námrazou na vozovce varují cestáři i na silnici 35 z Liberce na Prahu. V úterý odpoledne a večer v kraji připadlo až pět centimetrů sněhu, vozovky silnic první třídy ale byly ráno po chemickém ošetření převážně mokré. Zbytky rozbředlého sněhu jsou jen na hlavních tazích na Jablonecku a Semilsku.

Ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem je na silnicích nižších tříd v Jizerských horách, západní části Krkonoš a vyšších polohách Českolipska. V Krkonoších jsou místy vyjeté koleje. Zbytky rozbředlého sněhu jsou na některých silnicích druhé a třetí třídy ve středních polohách Semilska či Liberecka.

Přes den by mělo být podle předpovědi zataženo až oblačno, na horách může ještě ojedinělé slabě sněžit. Nejvyšší denní teploty budou mezi plus jedním a minus dvěma stupni Celsia, na horách budou denní maxima od minus tří do minus šesti stupňů.

Moravskoslezský kraj

Řidiči v Moravskoslezském kraji by měli dnes především v horských oblastech jezdit opatrně. V Jeseníkách může ležet ujetá vrstva sněhu krytá posypem a ojediněle může vznikat námraza. Viditelnost mohou místy komplikovat sněhové srážky. Vyplývá to z informací zveřejněných silničáři.

Rovněž ve vyšších polohách Beskyd může být ujetá vrstva sněhu krytá posypem a silnice tak jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Opavsku mohou situaci místy komplikovat sněhové přeháňky. V dalších částech regionu jsou silnice sjízdné bez omezení.

Podle meteorologů bude dnes převážně zataženo a ojediněle i mrznoucí mlhy či slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty budou okolo jednoho stupně Celsia. Na horách může teplota klesnout až k minus sedmi stupňům.

Olomoucký kraj

Silnice v Jeseníkách dnes ráno místy pokrývají zbytky rozbředlého sněhu a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Sněhové přeháňky v noci zasáhly hlavně Jesenicko a částečně také Šumpersko, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nad ránem sněžení ustalo.

Na Jesenicku je ráno rozbředlý sníh na silnicích první, druhé i třetí třídy. Zbytky rozbředlého sněhu jsou po chemickém posypu také na důležité silnici přes Červenohorské sedlo, která spojuje Jesenicko se Šumperskem. Opatrní musí být řidiči i na méně důležitých cestách, které silničáři sypou drtí, od vyšších poloh je pokrývá vrstva ujetého sněhu s posypem.

Rozbředlý sníh místy leží také na silnicích na Šumpersku. Na méně důležitých cestách je ujetá vrstva s posypem, která může být zledovatělá. Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku jsou silnice ráno zpravidla holé a suché.

Pardubický kraj

Na mnoha menších silnicích v Pardubickém kraji leží nový sníh. Místy se také může vyskytovat námraza a náledí. Někde dopravu komplikuje mlha, informují silničáři.

S rozbředlým sněhem se motoristé mohou setkat v oblasti Poličky, Žamberka a Hlinska. V Železných horách a v okolí Lanškrouna je na vozovkách uježděná vrstva sněhu, u Moravské Třebové v lesních úsecích zledovatělá.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr, v okolí Holic se vyskytovaly sněhové přeháňky. Často dopravu znepříjemňovaly mlhy, na Pardubicku a v oblasti Litomyšle souvislé. Teploty se pohybovaly od minus devíti stupňů po bod mrazu.

Středočeský kraj

Na některých silnicích ve středních Čechách leží dnes ráno ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Opatrní by měli být řidiči zejména na menších cestách. Místy může jízdu komplikovat také mlha. Hlavní tahy jsou mokré po chemickém ošetření, srážky po ránu nejsou hlášeny, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Uježděná vrstva krytá posypem leží na silnicích druhé a třetí třídy na Příbramsku, Rakovnicku, Kladensku, Berounsku či v okrese Praha-západ. Zvýšenou opatrnost cestáři doporučují i na dálnici D11 nebo na silnicích první třídy na Kutnohorsku, Kolínsku a Mělnicku či hlavním silničním tahu z Prahy na Tábor.

Teploty v regionu se pohybují od minus tří do dvou stupňů Celsia, na většině území je dobrá viditelnost.

Ústecký kraj

Cestování v Ústeckém kraji dnes místy komplikuje námraza, sníh a mrholení. V Krušných horách leží na komunikacích vrstva ujetého sněhu. Vyplývá to z informací policie. Meteorologové varují před ledovkou.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje oznámila, že uzavřela do konce zimy silnici 223 z Horní Halže k chatě Nástup na Klínovci. Do horského střediska se lze dostat z Chomutovska přes Kovářskou.

Policisté nabádají k opatrnosti i v nížinách, kde to místy může klouzat. Dvě dopravní nehody řešili už v Chomutově.

Dálnice D8 je podle informací údržby holá a sjízdná bez omezení, vidění zhoršuje mlha.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou po sněhových přeháňkách sjízdné s opatrností. Solené tahy včetně dálnice D1 jsou mokré, na vozovkách nižších tříd se drží zledovatělá vrstva sněhu posypaná drtí. Teploty byly k ránu jeden až dva stupně pod nulou, místy byla mlha. Problémy v dopravě před 07:00 hlášeny nebyly, řekl ČTK Roman Hubený z dispečinku Krajské správy a údržby.

Silničáři v noci obnovovali posyp v celém kraji. "V provozu jsme měli kolem 90 sypačů," uvedl Hubený.

Přes den bude na Vysočině převážně oblačno, ojediněle se mohou vyskytovat mrznoucí mlhy. Odpoledne se teploty budou pohybovat nejvýše mezi minus dvěma až dvěma stupni Celsia.

Zlínský kraj

Silnice druhých a třetích tříd v horských oblastech Vsetínska dnes ráno pokrývá ujetá vrstva sněhu do dvou centimetrů, která je krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou převážně holé a suché. Na Uherskohradišťsku se ojediněle může tvořit námraza, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Provoz na třídě 3. května ve Zlíně-Malenovicích komplikuje nehoda tří osobních aut se zraněním. Na místě zasahují záchranáři, neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Omezení potrvá zhruba do 8:00.

V kraji je oblačno až zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus šesti do minus dvou stupňů Celsia. Místy vane slabý vítr. Odpolední maxima dosáhnou podle předpovědi jednoho stupně nad nulou. Ojediněle se mohou vyskytnout mrznoucí mlhy a nízká oblačnost. Vát bude slabý proměnlivý vítr.