Praha - Vozovky na Vysočině v noci na dnešek namrzaly, protože teploty v kraji klesly i šest stupňů pod nulu. V Libereckém kraji se dnes ráno objevují mlhy, které na prochlazeném povrchu namrzají. Silničáři varují před náledím. Řidiči by měli být dnes velmi opatrní i na Kroměřížsku, silnice tam mohou namrzat ve vyšších polohách a v lesních úsecích.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji se dnes ráno objevují mlhy, které na prochlazeném povrchu namrzají. Silničáři varují před náledím. Pozor by si měli dát motoristé i na hlavním tahu z Liberce na Prahu. Na výjezdu z Liberce komplikuje provoz hromadná havárie šesti aut a jsou tam i zranění. Opatrní by měli být také chodci, namrzlé jsou i ulice ve městech.

Teploty v Libereckém kraji klesají dnes ráno až k sedmi stupňům pod nulou, na Jizerce v Jizerských horách naměřili dokonce minus 15,8 stupně Celsia. Většinou je polojasno, místy zataženo. Na většině území kraje se ale objevují mlhy, které mohou namrzat. Podobné počasí by mělo podle meteorologů vydržet po celý den, teploty vystoupají maximálně ke dvěma stupňům nad nulou.

Hlavní tahy v kraji jsou dnes většinou holé a po chemickém ošetření mokré, mohou ale vlivem nízkých teplot namrzat. Pozor by si měli dát motoristé hlavně na mostech. Na silnicích nižších tříd, zejména v horských oblastech, leží zledovatělá vrstva ujetého sněhu, v níž se tvoří vyjeté koleje. Řidiči by tam měli být zvlášť opatrní.

Kraj Vysočina

Vozovky na Vysočině v noci na dnešek namrzaly, protože teploty v kraji klesly i šest stupňů pod nulu. Silničáři jezdili se 70 sypači. Hlavní komunikace jsou po chemickém ošetření mokré, silnice nižších tříd místy pokrývá zledovatělá vrstva sněhu posypaná drtí.

Dispečer krajské správy a údržby ČTK dnes před 07:00 řekl, že nemá hlášeny problémy v dopravě. Upozornil řidiče, že by v celém kraji měli jezdit se zvýšenou opatrností.

Na Vysočině dnes bude většinou jasno až polojasno. Teploty se podle meteorologů odpoledne dostanou nejvýše jeden stupeň nad bod mrazu. Vát bude slabý vítr.

Zlínský kraj

Řidiči na Kroměřížsku by měli být dnes velmi opatrní, silnice tam ve vyšších polohách a v lesních úsecích mohou namrzat. Ve vyšších polohách Vsetínska leží na cestách místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Ostatní silnice ve Zlínském kraji jsou dnes holé a suché, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je dnes ráno většinou oblačno, na Uherskohradišťsku skoro jasno. Teploty se pohybují od minus čtyř do nula stupňů Celsia, vane mírný vítr.

Podle předpovědi meteorologů by dnes v kraji mělo být většinou polojasno až jasno. Teplota by měla vystoupat maximálně ke dvěma stupňům Celsia, mírný vítr by měl k večeru slábnout.