Praha - Senátor Václav Láska vystoupil ze Strany zelených. Rozhodl se k tomu, protože nesouhlasí s některými kroky a postoji vedení strany, uvádí v dopisu straníkům, který má ČTK k dispozici. Předseda Zelených Matěj Stropnický ČTK sdělil, že rozhodnutí Lásky respektuje.

Láska v dopisu uvedl, že chtěl dokázat, že se politika dá dělat transparentně, a přimět ke stejnému jednání i další politiky. "Ale zas tak moc lidí jsem neinspiroval. Přesněji řečeno v malých a menších městech tak zelení činí. Ale přijde mi, že čím vyšší post zelení zastávají, tím jejich ochota k transparentnosti klesá," napsal.

Senátorovi také vadí to, že se mu nedaří inspirovat další osobnosti ke vstupu do politiky, což přičítá i svému spojení se Zelenými. "Osobnosti, které jsem oslovil s návrhem, aby do Senátu kandidovali, současnou Stranu zelených odmítli. Z důvodu, že současná Strana zelených není pro ně. Nechtějí s ní být spojeni," napsal.

Láska v dopisu uvedl, že zůstává senátorem za Stranu zelených, ale nechce už působit ve stranické politice. "Dávám před členstvím ve Straně zelený přednost šanci na to, že budu moci realizovat cíle, pro které jsem vstoupil do politiky," napsal.

"Václav Láska zůstává nezávislým senátorem zvoleným za Stranu zelených. Chápu, že pro jeho další politickou kariéru může být výhodnější vystupovat jako nestraník, a jeho rozhodnutí respektuji," uvedl Stropnický.

Láska byl do Senátu zvolen v roce 2014 v Praze 5. Kandidoval za koalici KDU-ČSL a Zelených s podporou České pirátské strany. Před vstupem do politiky pracoval jako vyšetřovatel hospodářské kriminality. Po odchodu od policie působil v Transparency International a věnoval se právní praxi.