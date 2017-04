Washington - Justiční výbor amerického Senátu dnes schválil nominaci soudce Neila Gorsuche do nejvyššího soudu. Plénum senátorů bude o kandidátovi prezidenta Donalda Trumpa, téměř jednomyslně odmítaném demokraty, hlasovat do konce týdne. Očekává se, že jej republikáni disponující většinou hlasů do funkce zvolí.

Gorsuch má nahradit loni zesnulého Antonina Scaliu, který patřil stejně jako on ke konzervativně smýšlejícím soudcům, a doplnit tak počet členů nejvyšší soudní instance Spojených států na devět. Devětačtyřicetiletý bývalý federální odvolací soudce je znám jako obránce náboženských svobod a zastánce soudního přezkumu vládních regulací. Jeho zvolením by stejně jako za Scalii měli u soudu konzervativci převahu pět ku čtyřem, což se demokratům nelíbí.

Klíčový senátní výbor jej dnes po dlouhé diskusi doporučil plénu ke schválení poměrem hlasů 11 ku devíti, které přesně odpovídají rozdělení hlasů mezi republikány a demokraty.

Další postup však nebude pro Trumpovu stranu jednoduchý. Demokratičtí zákonodárci dali během dneška dohromady nejméně 41 hlasů Gorsuchových odpůrců ve stočlenné komoře, které potřebují k obstrukci znesnadňující hlasování.

Republikáni však tvrdí, že jsou připraveni odhlasovat pouze ve výjimečných případech používanou změnu pravidel, jež by jim umožnila schválit soudce do funkce prostou většinou 51 hlasů. Pro schválení nového člena nejvyššího soudu je jinak potřeba třípětinová většina 60 hlasů.