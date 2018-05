Praha - Senát zamítl novelu vodního zákona, která by měla mimo jiné zpřísnit požadavky na odvoz obsahu bezodtokových jímek u rodinných domů. Rozhodl o tom dnes na návrh svého ústavně-právního výboru. Senátní veto může přehlasovat Sněmovna.

Důvodem zamítnutí bylo podle předsedy výboru Miroslava Antla (za ČSSD) to, že předloha obsahovala značné množství chyb. Senátoři měli k zákonu připraveny dvě desítky úprav. Antl zdůvodnil odmítavý postoj také tím, že ministerstvo zemědělství chystá další obsáhlejší novelu, což potvrdil i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Senátoři kromě zpřesnění novely navrhovali do novely i věcné úpravy. Jitka Seitlová (KDU-ČSL) chtěla například se souhlasem výboru pro veřejnou správu uzákonit, aby stát mohl platit nejrůznější stavební a technická opatření k předcházení sucha. Seitlová chtěla také prosadit, aby pětinu výnosu z poplatků za odběr podzemní vody získaly obce, na jejichž území se ochranné pásmo vodního zdroje nachází. Nyní je příjem z poplatků rozdělen rovným dílem mezi Státní fond životního prostředí a kraje.

Výbor na návrh Miloše Vystrčila (ODS) také požadoval odpouštět pro vodáky vodu při nízkém průtoku. Ladislav Kos (za Zelené) chtěl zákona vrátit právo občanských spolků a sdružení připomínkovat vodní stavby, což se Pirátům nepodařilo obnovit už při projednávání novely Sněmovnou.

Novela počítá s tím, že lidé by museli dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod. Tato povinnost by ale po zásahu Sněmovny měla platit až od roku 2021. Brabec to původně požadoval zavést už od začátku příštího roku.

Do budoucna by tak lidé měli doložit vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí (ČIŽP) likvidaci odpadu z jímek za poslední dva kalendářní roky. Potvrzení by měli lidem vydávat provozovatelé fekálních vozů. Mělo by v něm být mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl. Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona.

Novela má naopak umožnit zřizovat stanové tábory v záplavových územích. Zákon nyní zakazuje v těchto zónách zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Součástí novely se stalo také ustanovení, které umožní bezplatné čerpání povrchových vod také pro lesní školky, nejen pro zemědělce.