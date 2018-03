Praha - Pro chovy zvířat vyžadujících zvláštní péči, například šelem, by se měly do budoucna zpřísnit podmínky. Zatím platí doporučení Ústřední komise na ochranu zvířat, která ale nejsou závazná. Měly by se jasně stanovit podmínky na velikost plochy chovu "po domácku" nebo na opatření proti úniku zvířat. ČTK to v rozhovoru řekl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

V ČR jsou vydaná povolení pro chov zhruba 300 šelem, například pro dvacítku tygrů, třicítku rysů ostrovidů, padesátku lvů nebo šest gepardů. Povolení se vydávají na tři roky, poté se mohou případně prodloužit. Nejde o chovy v zoologických zahradách, které mají zvláštní status, ale o chovy na statcích, bytech nebo v "mini" zoo.

Parametry, které jsou doporučované, jsou třeba venkovní výběh pro lvy a tygry o velikosti 40 metrů čtverečních pro pár a dalších deset metrů čtverečních pro každé další zvíře nebo 30 metrů čtverečních pro páry levhartů, jaguárů nebo pum. "Nelze to zatím vymáhat. Vždy to musí posoudit veterinární inspektor i vzhledem k tomu, jak to zvíře zdravotně a kondičně vypadá a jak se chová," řekl ČTK Semerád. Například únik zvířete se bere jako týrání, protože zákon hledí na to, že zvíře, které není zvyklé na volnou přírodu, v ní prakticky trpí.

Podle Semeráda není žádný zájem, aby se v ČR chovalo "po domácku" mimo zoologické zahrady více šelem. Jejich majitelé pak podle něj peníze na zvětšení a zlepšení chovů mají. Stávající chovy by nechtěl ředitel zakazovat. Nová opatření, která by se mohla ve vyhláškách v novele zákona proti týrání zvířat objevit, by mohla mít za cíl neobnovování stávajících chovů, například přikupováním zvířat nebo jejich dalším rozmnožováním.

Velké šelmy by podle něj měly mít výběh činící stovky metrů čtverečních, aby v něm mohly běhat. Semerád o změnách jedná s ministerstvem zemědělství, příslušný odbor se změnám podle něj nebrání.