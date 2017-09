V bavorském Augsburgu začal 3. června 68. sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), který by měl podle představ pořadatelů přinést další prohloubení vztahů sudetských Němců a Čechů. Na snímku hovoří nejvyšší představitel sudetských Němců Bernd Posselt.

Berlín - Šéf sudetských Němců Bernd Posselt dnes kritizoval bývalého českého prezidenta Václava Klause za jeho podporu protiimigrační a protiislámské Alternativy pro Německo (AfD). Strana, kterou má Klaus podpořit i na sobotním předvolebním mítinku v bavorském Norimberku, podle Posselta spojuje nacionalisty a lidi, kteří nenávidí Evropskou unii. Klaus ČTK sdělil, že svůj postoj i pozici AfD vidí opačně - jako výraz hluboké lásky k Evropě a jejím tradicím.

Alternativu pro Německo, která bývá označována za pravicově populistickou, Klaus podporuje dlouhodobě i kvůli jejímu velmi kritickému postoji vůči migrační politice německé kancléřky Angely Merkelové (CDU). Na konci srpna například vystoupil na předvolební akci AfD v Hofheimu, který leží nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Hovořil mimo jiné o tom, že je dnes bez přehánění možné mluvit o válce v Evropě.

"Polemika, kterou vede AfD, stejně jako já, s merkelovským otevřením dveří masové migraci do Evropy, nemá s nenávistí k EU nic společného. Je to naopak výraz hluboké lásky k Evropě, jejím tradicím a její budoucnosti," uvedl Klaus v dnešním vyjádření pro ČTK.

"Zatímco většina Čechů a sudetských Němců stále intenzivněji spolupracuje v evropském duchu, sdružují se u AfD nacionalisté a lidé, kteří nenávidí EU, z obou stran," vyjádřil dnes své přesvědčení Posselt. Reprezentant Němců vysídlených po druhé světové válce z Československa je toho názoru, že to byl právě nacionalismus, který na konci 19. a začátku 20. století rozdělil Čechy a Němce žijící v Čechách. "Evropské sjednocení bylo a je naší lekcí z nacionalistických omylů, k nimž se Klaus a AfD chtějí zřejmě vrátit," napsal také Posselt.

Klaus je přesvědčen, že je to poprvé za desítky let, kdy se v Německu v podobě AfD zorganizovala skupina lidí, kteří se navzdory totalitě politické korektnosti odvažují nahlas říkat, co si myslí. "Jsem přesvědčen, že reprezentují významnou část ´mlčící´ německé veřejnosti. Proto pokládám za svou povinnost tyto lidi v jejich nelehkém politickém zápase podporovat," uvedl dnes exprezident.

Poznamenal, že akce, která se má v Norimberku v sobotu uskutečnit, byla starostou města původně znemožněna. "Teprve soud, na nějž se AfD obrátila, jeho rozhodnutí zrušil," uvedl s tím, že německý establishment, politický i mediální, používá proti AfD rétoriku, která v minulosti nepřinesla Německu a celé Evropě nic dobrého.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty na tři miliony Němců. Podle česko-německé komise historiků přitom přišlo o život 15.000 až 30.000 z nich. Během předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320.000 až 350.000 obyvatel někdejšího Československa. Velká většina z nich byli Židé, které se nacistický režim snažil vyhladit.