Klecany (u Prahy) - Sebevražednost v České republice je nad průměrem EU i světa, zemřou tak čtyři Češi denně, přibližně 1500 ročně. U mladých lidí mezi 15 a 29 lety je sebevražda druhou nejčastější příčinou smrti. Riziko sebevraždy zvyšuje duševní onemocnění. Podle vědců z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) chybí ČR národní strategie prevence sebevražd nebo jiný program komplexní prevence. Navrhují řešení včetně léčby deprese nebo návazné péče. ČTK o tom informoval mluvčí ústavu Jan Červenka.

Podle vedoucího výzkumného programu Sociální psychiatrie z NUDZ Petra Winklera je sebevražda nejčastějším důvodem úmrtí dívek od 15 do 19 let. V České republice je sebevražda důvodem úmrtí u 30 procent ze všech úmrtí mladých žen od 20 do 29 let. "Vůbec nejvyšší míru sebevražednosti globálně je možné identifikovat u osob starších 69 let," uvedl vědec. Na každou dokonanou sebevraždu připadá podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) 20 pokusů.

Cyril Höschl a Petr Winkler patří mezi 29 předních odborníků na prevenci sebevražednosti ze 17 zemí, kteří připravili společné prohlášení, v němž navrhují, jak situaci zlepšit. "Důraz je kladen na prevenci sebevražd prostřednictvím omezování přístupu k prostředkům k vykonání sebevraždy, léčby deprese farmakoterapií a psychoterapií, zajištění návaznosti péče a prostřednictvím dalších preventivních programů," doplnil Winkler.

Odborníci z NUDZ podnikají řadu aktivit pro zlepšení situace, v rámci jednoho z projektů mimo jiné plánují uvést do světa příručku pro novináře. "Ta by měla poskytnout informace o tom, jak správně komunikovat v médiích zprávy o sebevraždách. Je totiž prokázáno, že necitlivá mediální praxe může vést k vlně nápodobných sebevražd, a to zvláště v případech, kdy sebevraždu spáchala mediálně atraktivní osobnost jako například úspěšný fotbalista nebo zpěvačka," upozornil Winkler.

V ČR je míra sebevražednosti podle posledních srovnatelných dat WHO nad průměrem EU a výrazněji i nad celosvětovým průměrem. Absolutní počet sebevražd navíc začal v ČR po roce 2008 opět stoupat poté, co od roku 2000 s jedinou výjimkou v roce 2003 konstantně klesal.

Ročně podle Světové zdravotnické organizace spáchá sebevraždu více než 800.000 lidí, denně přes dva tisíce. Podle bývalého prezidenta Světové asociace pro prevenci sebevražd Briana Mishary to je více než zemře celkem ve všech válkách, při teroristických útocích a v důsledku mezilidského násilí. Na problematiku má upozornit Světový den prevence sebevražd, který připadá na neděli 10. října.