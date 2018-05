Praha - Omezení technických rezerv pojišťoven, díky nimž si pojišťovací domy snižují daňové základy, by přineslo do státního rozpočtu zhruba pět miliard korun. V pořadu Otázky Václava Moravce to uvedla ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO). Tento krok obsahuje programové prohlášení vlády. Velké tuzemské pojišťovny mají objem rezerv v řádu desítek miliard korun.

"Můj odhad bude velmi hrubý. Chce to celou řadu faktorů, aby se to spočítalo přesně. Bude to určitě v řádech miliard korun. Já si troufnu říct, že se můžeme pohybovat kolem pěti miliard," uvedla Schillerová.

Programové prohlášení připravované nové vlády uvádí, že dojde k revizi daňové uznatelnosti technických rezerv v oblasti pojišťovnictví. "Daňově uznatelné technické rezervy budou nově vázány na pravidla obsažená v evropské směrnici Solvency II. Tento systém bude odolnější vůči případnému nadhodnocování ze strany poplatníků, neboť výši takto stanovených technických rezerv může poplatník ovlivňovat výrazně méně než u stávajícího postupu, který vychází ze zákona o účetnictví," uvádí dokument.

"Chceme vytvořit pojistku, a tady existuje jakýsi evropský předpis, aby ty pojišťovny nemohly jednoduše si optimalizovat daňový základ tím, že si budou tvořit rezervy podle toho jak jim vyjde daňový základ," dodala ministryně.

Prezident České asociace pojišťoven Martin Diviš Hospodářským novinám řekl, že se obává, že pojišťovny nebudou schopny dostát svým závazkům vůči pojištěncům. "Rozumím tomu záměru politiků, ale obávám se, aby to nesnížilo bezpečnost pojišťoven a jejich schopnost vyplácet pojistky tak, jako byly schopny v minulosti i v takových situacích, jako byly například povodně," uvedl Diviš.

Daň z přidané hodnoty (DPH) na stravovací služby a vodné a stočné by podle odhadu ministryně měla klesnout od 1. ledna 2020. Přeřazení do nižší desetiprocentní sazby DPH by se podle programového prohlášení vlády mělo týkat i točeného piva a služeb s vysokým podílem lidské práce jako jsou opravy obuvi či kadeřnické služby. Schillerová dnes také zopakovala, že nová vláda nebude zvyšovat daně a nebude zavádět nové daně.