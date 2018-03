Berlín - Země visegrádské čtyřky (V4) by mohly uspořádat společné jednání s Německem a Francií, navrhl dnes při schůzce s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem šéf Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble. Vondráček po jednání českým novinářům řekl, že oba se shodli na tom, že by rádi prohloubili spolupráci obou parlamentů.

"Visegrádská skupina (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) používá s úspěchem ten formát V4 plus, že vždy je k jednání přizvána ještě jiná země," poznamenal Vondráček, podle něhož by bylo dobré uspořádat takovou schůzku s Německem. "Zajímavou myšlenku přednesl pan Schäuble, ať si to zvážíme, že by bylo zajímavé zkusit formát Visegrád plus dva, a že by byla přizvána i Francie," uvedl s tím, že by to mohlo mít pozitivní dopady na spolupráci v Evropě.

Právě evropská témata a časté názorové rozdíly mezi zeměmi na západě a východě Evropské unie byly hlavním předmětem dnešního zhruba hodinového jednání. "Jsem rád, že jsme se shodli, že je velice důležité, aby nedocházelo ke sporům mezi východní a západní částí Evropské unie," podotkl Vondráček, podle něhož by Česko mohlo být mostem mezi názory obou stran.

Bývalý německý ministr financí Schäuble se podle Vondráčka zajímal o situaci v Česku, kde stejně jako ve spolkové republice po loňských volbách stále ještě není vláda s důvěrou parlamentu. Když mu Vondráček vysvětlil, že jednou z variant je koalice hnutí ANO a ČSSD podpořená při hlasování důvěrou komunistů, tak byl Schäuble "překvapený, že je to v podstatě dost levicové uskupení". Prý to ale samozřejmě respektuje.