Po rekonstrukci dvou salonků se letos radnice v Jablonci nad Nisou pustila do obnovy sálu zastupitelstva (na snímku ze 17. května v současné podobě). Vrátit by se měl do původní podoby z 30. let minulého století. Nejdražší položkou rekonstrukce budou lustry vyrobené podle původního návrhu autora radnice, architekta Karla Wintera. ČTK/Petrášek Radek