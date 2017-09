Praha - Britský zpěvák a bývalý člen kapely Genesis Mike Rutherford a skupina The Mechanics dnes v pražské Lucerně představili nové album Let Me Fly. V České republice, kde Rutherford s Mike + The Mechanics zahráli poprvé, má jeho původní skupina Genesis mnoho fanoušků. To ukázal i ohlas na hity z jejího repertoáru jako I Can't Dance nebo Land of Confusion.

Z alba Let Me Fly zazněla zhruba desítka skladeb, včetně titulní písně. Práce na této desce začaly již v roce 2011, kdy byla kapela na turné s deskou The Road. Jednalo se o první album se současnou sestavou, kterou vedle Rutherforda střídajícího kytaru a baskytaru tvoří Luke Juby (klávesy), Gary Wallis (bicí), Anthony Drennan (kytara) a zpěváci Andrew Roachford a Tim Howar.

Mike + The Mechanics založil Rutherford v roce 1985 po vydání dvou sólových alb. V roce 2004 se skupina rozpadla a v roce 2010 ji Rutherford obnovil ve změněné sestavě. "Předešlé album The Road nikomu světem neotřáslo, protože jsme ho nahráli těsně poté, co jsme se setkali. Teď jsme se naučili spolu hrát. Pro mě to je důkaz, že umím napsat dobrou písničku, ale čím jste starší, tím méně si říkáte - 'není to špatné'. Čím méně něco předstíráte, tím jste na sebe náročnější," uvedl Rutherford.

"Nejtěžší částí celého procesu je, zůstat jaksi aktuální. Ale každý, kdo říká, že mu na úspěchu nezáleží, je lhář: to, co opravdu chci, je, aby se to líbilo lidem," dodal.

Mike + The Mechanics proslavil především hit Over My Shoulder z alba Beggar on a Beach of Gold z roku 1995. Píseň dnes rozezpívala a roztancovala i pražské publikum. To se od kapely střídající akustické i rockově znějící pasáže dočkalo také dalších melodických písní jako Another Cup of Coffee, A Beggar on a Beach of Gold a v závěru i All I Need Is a Miracle.

"The Mechanics moc nekoncertovali, takže jsme začali dělat to, co jsem dělal před 40 lety, a budovat své jméno. Hráli jsme na nejrůznějších evropských festivalech, absolvovali turné po Velké Británii, v malých městech. A ano, chceme být velkou koncertní kapelou," řekl Rutherford.