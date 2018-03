Stovky lidí s rudými i monarchistickými prapory přišly 10. března do centra Moskvy na předvolební mítink prezidentského kandidáta ruských komunistů Pavla Grudinina. Na transparentech jsou nápisy "Ženy jsou pro Grudinina" a "Grudinin je naše naděje"

Moskva - Stovky lidí s rudými i monarchistickými prapory přišly do centra Moskvy na předvolební mítink prezidentského kandidáta ruských komunistů Pavla Grudinina. Hlavu státu budou Rusové volit 18. března, všeobecně se očekává hladké znovuzvolení dosavadního prezidenta Vladimira Putina na dalších šest let.

"Nesmíme zůstat sedět doma, musíme volit kandidáta, který vybuduje obrozený socialismus," burcoval voliče vůdce komunistů Gennadij Zjuganov, který tradičně býval v prezidentských volbách "věčně druhý", ale letos místo kandidáta přepustil nestraníkovi, šéfovi úspěšného zemědělského podniku Grudininovi.

Organizátoři mítinku počítali s účastí až 5000 lidí. Moskevská policie odhadla počet Grudininových přívrženců na náměstí Revoluce nedaleko Kremlu na asi 700. Hlavní favorit voleb, prezident Putin, před týdnem na mítinku na moskevském stadionu shromáždil na 130.000 lidí.

"Ve volbách jsou jen dva skuteční kandidáti: stávající prezident Vladimir Putin a Pavel Grudinin, který dokázal okolo sebe na základě komunistické strany sjednotit širokou frontu levicových a vlasteneckých organizací. Má reálnou šanci. Hlavní je zajistit poctivé sčítání hlasů - a výsledek bude výborný," řekl ČTK místopředseda komunistů Jurij Afonin.

"Kydají na mne špínu, protože se režim vyděsil, že by mě lidé mohli volit," prohlásil sám kandidát Grudinin, čelící nyní podezřením, že před úřady prý zatajil účty ve Švýcarsku. "Špínu" popřel a sliboval svým příznivcům, že zajistí bezplatné zdravotnictví a školství, důstojné penze a platy.

"Máme historickou příležitost zlepšit život pracujících. Nejsou to jen volby prezidenta, ale i volba osudu na mnoho let," zdůraznil Gennadij Zjuganov.

Bolševici podle něj dokázali za pár desetiletí vybudovat silný Sovětský svaz, porazit fašismus i létat do kosmu, zatímco teď se lze jen marně ptát, co Rusko udělalo za posledních 20 let. Podle šéfa druhé nejsilnější politické strany režim neplní své sliby občanům, jedna krize střídá druhou, přepychu si užívají špičky vládnoucí elity a dolaroví milionáři, zatímco miliony Rusů třou bídu s nouzí.

Průzkumy státní agentury VCIOM předpovídaly kandidátovi komunistů sedm procent hlasů, tedy asi desetinu toho, co Putinovi. Naposledy však i tato agentura naznačila, že ve velkoměstech Putinova obliba klesla a vyhlídky Grudinina stouply.