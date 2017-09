Praha - Desetiprocentní růst platů od listopadu letošního roku se bude týkat také vojáků a příslušníků bezpečnostních složek, řekl dnes ČTK ministr financí Ivan Pilný (ANO). Jejich ministerstva vypracují o zvýšení platů zvláštní nařízení. Vláda je pravidelně schvaluje souběžně s návrhy ministerstva práce a sociálních věcí, které se týkají platů ve veřejné sféře, potvrdila ČTK ministryně práce a sociální věcí Michaela Marksová (ČSSD).

Vojáci a příslušníci bezpečnostních složek si naposledy polepšili od začátku července. Policisté, hasiči či celníci dostali přidáno deset procent, vojákům se tarify zvedly přibližně o sedm procent. Nominálně tak vojáci dostali přidáno stejně jako policisté či hasiči.

Koalice se dnes dohodla, že platy ve veřejné sféře porostou od listopadu o deset procent, učitelé v regionálním školství dostanou ještě o pět procent víc. Základ výdělku by se tak měl o desetinu zvednout úředníkům, hasičům, policistům, pracovníkům v sociálních službách a kulturních zařízeních, knihovnách, muzeích či divadlech, hudebníkům filharmonií, neučitelským profesím či technickým silám. Od ledna by se pak měly zvednout o deset procent tarify ve zdravotnictví.

"Připomínám, že součástí dnešní dohody je i rozhodnutí o zvýšení tarfiních platů sester a lékařů v nemocnicích, to bude od ledna. Důvod je ten, že zdravotnictví je financováno pojištěním a nárůst platů musí být zohledněn v úhradové vyhlášce," uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Do stávkové pohotovosti kvůli růstu výdělků vstoupil minulý týden spolu s dalšími odboráři i Českomoravský svaz civilních zaměstnanců armády. Odbory zatím zůstávají v pohotovosti do doby, než kabinet schválí příslušná nařízení o růstu tarifů. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes uvedl, že jednotliví ministři začnou příslušná nařízení připravovat a kabinet by předpisy mohl schválit do konce září.

Naposledy se tarify zvedly letos od července, a to třeba lidem s nízkými výdělky. Pracovníkům sociálních služeb se zvýšil základ o 23 procent a nepedagogům, technickým a administrativním silám či pracovníkům v kultuře podle profesí o 5,1 a o 9,4 procenta. Učitelům rostl výdělek naposledy loni v září a ostatním minulý rok v listopadu.