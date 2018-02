Moskva/Damašek - Rusko bude od úterka dodržovat příměří ve východní Ghútě, a to vždy od 09:00 do 14:00 místního času (08:00-13:00 SEČ). Informovala o tom dnes agentura RIA Novosti s odvoláním na ruského ministra obrany Sergeje Šojgua. Podle něj to nařídil ruský prezident Vladimir Putin. Agentura neuvedla, kolik dní má příměří trvat.

Ruské ministerstvo obrany následně podle agentury Interfax uvedlo, že Moskvou podporovaná syrská vládní vojska každý den po dobu stanovených pěti hodin nebudou enklávu bombardovat. Podle ruské armády ozbrojenci ve východní Ghútě drží stovky civilistů, včetně žen a dětí jako rukojmí.

Ke klidu zbraní vyzvala v sobotu Rada bezpečnosti OSN; její jednomyslně přijatá rezoluci žádá, aby se příměří v Sýrii začalo dodržovat bezodkladně a trvalo nejméně 30 dní. Cílem má být podle Rady bezpečnosti právě umožnění dodávek humanitární pomoci do obléhaných oblastí a evakuace zraněných a nemocných.

Rezoluce byla přijata zejména v reakci na zintenzivnění bombardování východní Ghúty letadly syrského režimu podporovaného Ruskem. Jen za poslední týden tam zahynulo přes 520 civilistů. Východní Ghúta je posledním regionem v okolí Damašku ovládaným odpůrci syrské vlády a radikálními skupinami. Od roku 2013 enklávu, kde žije asi 400.000 lidí, obléhají syrská vládní vojska. Civilisté v Ghútě dlouhodobě trpí nedostatkem potravin a léků.

RIA Novosti dnes informovala, že evakuaci zraněných a nemocných civilistů bude řídit ruské armádní středisko pro příměří v Sýrii a syrská vláda.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf dnes rezoluci RB OSN o třicetidenním příměří přivítal s tím, že sníží míru násilí v Damašku a v dalších částech Sýrie. "Írán, Rusko a Turecko se v uplynulém roce snažily snížit míru násilí v zemi a to se jim také povedlo. Nadále věříme, že konflikt v Sýrii má pouze politické, nikoli vojenské řešení," řekl.

Zástupce britského velvyslance při OSN Jonathan Allen nicméně dnes upozornil, že pětihodinové příměří, o kterém informovalo Rusko, není plněním rezoluce. Všichni členové Rady bezpečnosti, včetně Ruska, tak podle něj musí neprodleně udělat vše pro to, aby po 30 dnů platilo příměří napříč Sýrií.